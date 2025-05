Luminea Home Control 2in1-WLAN-Steckdose SF-605.avs mit bidirektionaler Strom-Messung, 16 A, App

Bidirektionale Strom-Messung: misst Strom-Einspeisung oder -Verbrauch

Ideal für Balkonkraftwerke und PV-Anlagen mit Schutzkontaktstecker

Auch ideal zum Anschließen von Verbrauchern wie Waschmaschine oder Lampen

Steckdose belastbar bis 3.680 Watt / 16 A

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

Steuerbar per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Messen von Stromerzeugung und -verbrauch, Ein- und Ausschalten angeschlossener Elektrogeräte, Timer, Zeitschaltuhr-Funktion u.v.m.

Stromversorgung: 230 Volt

Maße: 55 x 55 x 82 mm, Gewicht: 95 g

WLAN-Steckdose SF-605.avs inklusive deutscher Anleitung

Eine Balkonkraft- oder PV-Anlage schafft man sich an, um Strom zu sparen. Da möchte man natürlich auch Bescheid über den Ertrag der Anlage und den Verbrauch der angeschlossenen Geräte Bescheid wissen. Dank bidirektionaler Messung lässt sich mit der 2in1-WLAN-Steckdose SF-605.avs von Luminea Home Controldie Einspeisung und der Verbrauch präzise messen. Über die App „ELESION“ lassen sich Stromfluss und Einsparpotenzial jederzeit nachvollziehen. So erkennt man Optimierungsmöglichkeiten beim Verbrauch, um den selbst erzeugten Strom bestmöglich zu nutzen.Mit der 2in1-WLAN-Steckdose SF-605.avs von Luminea Home Control hat man seine Energieerzeugung bequem im Blick: Die Steckdose mit bi-direktionaler Strommessung beantwortet die Fragen nach dem Ertrag der Solareinlage und der Kosteneinsparung in Echtzeit und von überall. Sie wird einfach zwischen den Schutzkontaktstecker des Balkonkraftwerks und der Steckdose, über die man seinen Solarstrom in das Hausnetz einspeist, gesteckt.Hat man die WLAN-Steckdose an ein Elektrogerät wie Waschmaschine oder Lampen angeschlossen, zeichnet sie deren Energieverbrauch auf. So lassen sich die Stromfresser im Haushalt entlarven. Um den Energieverbrauch zu optimieren, erstellt man einfach Zeitpläne in der kostenlosen App ELESION. Und bestimmt beispielsweise wann sich die Steckdose und damit das angeschlossene Gerät ein- und ausschaltet. Oder man legt fest, dass sich die Beleuchtung nur nach Sonnenuntergang einschaltet.Sind alle Elektrogeräte sowie das Balkonkraftwerk mit dieser WLAN-Steckdose ausgestattet, stellt die App dann die Stromerzeugung und den Stromverbrauch in einem übersichtlichen Verlaufsgraphen gegenüber. So erkennt man Optimierungsmöglichkeiten beim Verbrauch, um den selbst erzeugten Strom bestmöglich zu nutzen.In wenigen Schritten lassen sich Siri, Alexa und den Google Assistant für die Steckdose einrichten und schon schaltet man das angeschlossene Elektrogerät mit einer einfachen Anweisung ein und aus.Die Luminea Home Control 2in1-WLAN-Steckdose ist ab sofort bei pearl.de und bei emall.com verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5723 zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de