Kompatibel mit gängigen Garagentor-Antrieben

Mit Timer- und Countdown-Funktion

Weltweit steuerbar per kostenloser App ELESION

Mit integriertem magnetischem Kontaktschalter

Schnelle Selbst-Montage in der Garage

Macht den Garagentor-Antrieb "smart": zum einfachen Nachrüsten

Bequeme Steuerung per App und durch Automatisierungs-Szenarien

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Zur Schraub- oder Klebe-Montage an der Garagen-Innenwand

Anschlusskabel mit magnetischem Kontaktschalter zum Verbinden mit Garagentor-Antrieb integriert

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Farbe: weiß

Maße: 8,8 x 3,9 x 2,3 cm, Gewicht: 185 g

WLAN-Steuereinheit inklusive Magnetschalter mit Kabel, Montage-Material und deutscher Anleitung

EAN: 4022107388498

Mit der Lescars WLAN-Garagentor-Steuerung WGS-20 mit App, Timer- und Countdown-Funktion lässt sich die Garage im Handumdrehen selbst smart machen. Einer komfortablen Bedienung über die ELESION-App steht dann nichts mehr im Weg - und das lästige Suchen der Fernbedienung im Auto entfällt.Einfach mit der WLAN-Garagentor-Steuerung von Lescars erweitern! Schon öffnet und schließt das Garagentor komfortabel per Fingertipp in der kostenlosen App "ELESION". Über die App lässt sich auch ein Timer oder Countdown einstellen, um das Öffnen und Schließen des Garagentors individuell zu bestimmen!Kompatible Geräte mit der App koppeln und zentral steuern - direkt über das Smartphone! Die Geräte sogar miteinander vernetzen: Z.B. per WLAN-Lampe das Licht in der Garage angehen lassen, sobald das Tor sich öffnet.Einfach den WLAN-Empfänger mit dem vorhandenen Garagentor-Öffner und dem Stromnetz verbinden. Die Installation erledigt man bequem selbst - alles nötige Zubehör wird mitgeliefert!Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!