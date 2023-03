Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrcam Nummernschildhalter PA-720.slr, Monitor, Abstandswarner

Ultraschall-Abstandssensoren für akustische Abstands-Warnung

Kamera-Auflösung in HD mit 1280 x 720 Pixeln (720p)

Großer Farb-Monitor mit 12,7 cm / 5" und automatischer Helligkeitsanpassung

Stromversorgung Kamera und Sensoren per Akku mit Solarladung

Kamera justierbar, mit 170° Blickwinkel und Einpark-Hilfslinien

Universell: Halterung geeignet für einzeilige EU-Kennzeichen

Funk-Rückfahrhilfe PA-720.slr mit einstellbarer Kamera und Abstandssensoren in Nummernschild-Halterung

Farb-Monitor mit 12,7 cm / 5" Displaydiagonale: zeigt Kamerabild, Einpark-Hilfslinien und gibt akustische Abstands-Warnung

Kabellose Funk-Übertragung zwischen Kamera mit Abstandssensoren und Monitor: 2,4 GHz

Einsetzbar in Pkw, Van, SUV, Kleinbus, Caravan u.v.m.

Wasserdichte Kamera und Sensoren: IP67

Stromversorgung Kamera mit Sensoren: Li-Ion-Akku mit 4.500 mAh, lädt über Solarpanels rechts und links der Kamera oder per USB (z.B. über Kfz-Netzteil)

Maße Nummernschild-Halterung: 528 x 150 x 30 mm, Gewicht: 650 g

Maße Monitor (B x H): 130 x 86 mm, Gewicht: 130 g

Nummernschild-Halterung mit Kamera und Sensoren inklusive Monitor, Kfz-Netzteil, USB-Ladekabel (für Kameraakku), Monitor-Saugnapf-Halterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

Mit der Solar-Funk-HD-Rückfahrcam PA-720.slr hat man in Pkw, Van, SUV, Kleinbus, Caravan immer im Blick, was sich hinter dem Fahrzeug tut. Das Beste: Da die Cam im Nummernschildhalter integriert ist und den Strom über die Solarzellen rechts und links der Kamera bezieht, erfolgt die Nachrüstung ganz einfach ohne Bohren! Per Funk wird das Bild auf den Monitor im Cockpit übertragen.Die Solar-Rückfahrkamera mit Monitor von Lescars für bessere Sicht beim Rückwärtsfahren: Einfach die Nummernschild-Halterung mit dieser 2in1-Rückfahr-Hilfe ersetzen!Sehen, was hinter dem Auto passiert: Die integrierte Kamera überträgt das Bild per Funk an den Armaturenbrett-Monitor. So hat man spielende Kinder, Bürgersteig und parkende Autos im Blick und kann frühzeitig reagieren! Die Kamera schaltet man ganz bequem mit dem Knopf am Ladestecker ein und aus.Warnt auch akustisch vor Hindernissen: Die zwei seitlich integrierten Sensoren registrieren alles, was sich direkt hinter dem Fahrzeug befindet. Kommt man einem Hindernis zu nahe, wird man durch einen Signalton gewarnt.Kabellose und einfache Installation: Dank Akkubetrieb braucht die Rückfahrkamera keine Verbindung zur Elektrik des Autos. Einfach die neue Nummernschild-Halterung installieren und per Funk mit dem Monitor verbinden - fertig! Solarzellen rechts und links der Kamera laden den Akku. Und scheint einmal die Sonne längere Zeit nicht, lädt man den Akku einfach per USB auf.Bestell-Nr. ZX-8364-625*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/