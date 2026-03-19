Lescars Motorrad-Navi-Display mit 5"/12 cm, CarPlay- & Android Auto-kompatibel

- 5"-Motorrad-Display (12,7 cm) für Navigation und mehr
- Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto
- 12,7 cm (5") IPS-Multitouch-Display für beste Sicht und einfache Bedienung
- Per Sprachsteuerung ohne Hände bedienbar
- Bluetooth für kabellose Headset-Nutzung
- Wasserdicht nach IP68: ideal für alle Wetterbedingungen
Intuitive Bedienung per Touch: Das IPS-Multitouch-Display bietet brillante Bildqualität und reagiert präzise auf Berührungen. Menüs, Mediensteuerung und Navigation lassen sich per Fingertipp bedienen – vertraut wie die Bedienung eines Smartphones oder Tablets.
Freie Hände dank Sprachsteuerung: Neue Navigationsziele lassen sich einfach per Stimme eingeben. Der integrierte Sprachassistent hält die Aufmerksamkeit auf der Straße und die Hände am Lenker – ein Sicherheitsgewinn auf jeder Fahrt.
Robust und zuverlässig verbunden: Bluetooth verbindet Smartphone oder Kopfhörer zuverlässig mit dem Display. Das wetterfeste Gehäuse ist für Regen und Sonneneinstrahlung ausgelegt. Die Lenkerhalterung sitzt sicher und lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen – praktisch für unterwegs oder zur Aufbewahrung.
- IPS-Multitouch-Display mit 5" (12,7 cm) Bilddiagonale: Auflösung: 854 x 480 Pixel
- Kompatibel mit CarPlay und Android Auto: Zugriff auf Smartphone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.
- Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Smartphone
- Ermöglicht Navigation, Freisprechen und Media-Streaming
- Sprachsteuerung für einfache Bedienung während der Fahrt
- Integrierter Mediaplayer für Audio und Video, mit Audio-Equalizer
- Medienwiedergabe auch über microSD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 64 GB (Speicherkarte bitte dazu bestellen)
- PIN-Sperre für das Display einrichtbar
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C
- Wasserdichtes Gehäuse: IP67
- Montagehalterung zum einfachen Befestigen und Abnehmen des Displays
- Stromversorgung: per 12-Volt-DC-Anschlusskabel (zum Anschluss an der Motorrad-Batterie)
- Maße Displayeinheit: 160 x 90 x 30 mm, Gewicht: ca. 500 g
- Mobiles Motorrad-Display inklusive Montagehalterung, Strom-Anschlusskabel und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
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Bundle mit 2 Kameras:
Lescars Motorrad-Navi-Display, 5", CarPlay- & Android-Auto-komp., 2 Kameras
Während der Fahrt Videos nach vorne und hinten aufzeichnen
- 2 Kameras für Videoaufzeichnung nach vorne und hinten
Das Lescars Motorrad-Navi-Display, 5", CarPlay- & Android-Auto-kompatibel mit 2 Kameras ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8056-625 zum Preis von 119,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Bilderlinks*:
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