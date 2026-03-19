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Lescars Motorrad-Navi-Display mit 5"/12 cm, CarPlay- & Android Auto-kompatibel

Smartphone-Apps für Navigation und mehr – jetzt auch auf dem Motorrad nutzen

(lifePR) (Buggingen, )
Das Motorrad-Navi-Display von Lescars mit einem 12,7 cm (5") großen IPS-Multitouch-Display unterstützt kabelloses Apple CarPlay und Android Auto. Dadurch werden Navigations-Apps sowie weitere Smartphone-Anwendungen direkt auf dem Bike zugänglich. Die Sprachsteuerung ermöglicht eine freihändige Bedienung, sodass die Hände am Lenker bleiben und die Aufmerksamkeit der Strecke gilt. Per Bluetooth lassen sich kabellos Headsets verbinden. Das wasserdichte Gehäuse nach IP68 macht das Display für alle Wetterbedingungen geeignet. Zusätzlich ist das Display als Bundle mit zwei Kameras für die Aufzeichnung nach vorne und hinten erhältlich. Das System eignet sich für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, die die gewohnten Smartphone-Funktionen sicher und komfortabel während der Fahrt nutzen möchten.
  • 5"-Motorrad-Display (12,7 cm) für Navigation und mehr
  • Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto
  • 12,7 cm (5") IPS-Multitouch-Display für beste Sicht und einfache Bedienung
  • Per Sprachsteuerung ohne Hände bedienbar
  • Bluetooth für kabellose Headset-Nutzung
  • Wasserdicht nach IP68: ideal für alle Wetterbedingungen
Modernes Upgrade für das Motorrad: Per Kopplung mit einem iPhone oder Android-Smartphone überträgt das Motorrad-Navi-Display von Lescars Apps via CarPlay oder Android Auto direkt auf den Bildschirm – Navigation und weitere Anwendungen sind so während der Fahrt zugänglich, während das Smartphone sicher verstaut bleibt.

Intuitive Bedienung per Touch: Das IPS-Multitouch-Display bietet brillante Bildqualität und reagiert präzise auf Berührungen. Menüs, Mediensteuerung und Navigation lassen sich per Fingertipp bedienen – vertraut wie die Bedienung eines Smartphones oder Tablets.

Freie Hände dank Sprachsteuerung: Neue Navigationsziele lassen sich einfach per Stimme eingeben. Der integrierte Sprachassistent hält die Aufmerksamkeit auf der Straße und die Hände am Lenker – ein Sicherheitsgewinn auf jeder Fahrt.

Robust und zuverlässig verbunden: Bluetooth verbindet Smartphone oder Kopfhörer zuverlässig mit dem Display. Das wetterfeste Gehäuse ist für Regen und Sonneneinstrahlung ausgelegt. Die Lenkerhalterung sitzt sicher und lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen – praktisch für unterwegs oder zur Aufbewahrung.
  • IPS-Multitouch-Display mit 5" (12,7 cm) Bilddiagonale: Auflösung: 854 x 480 Pixel
  • Kompatibel mit CarPlay und Android Auto: Zugriff auf Smartphone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.
  • Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Smartphone
  • Ermöglicht Navigation, Freisprechen und Media-Streaming
  • Sprachsteuerung für einfache Bedienung während der Fahrt
  • Integrierter Mediaplayer für Audio und Video, mit Audio-Equalizer
  • Medienwiedergabe auch über microSD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 64 GB (Speicherkarte bitte dazu bestellen)
  • PIN-Sperre für das Display einrichtbar
  • Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C
  • Wasserdichtes Gehäuse: IP67
  • Montagehalterung zum einfachen Befestigen und Abnehmen des Displays
  • Stromversorgung: per 12-Volt-DC-Anschlusskabel (zum Anschluss an der Motorrad-Batterie)
  • Maße Displayeinheit: 160 x 90 x 30 mm, Gewicht: ca. 500 g
  • Mobiles Motorrad-Display inklusive Montagehalterung, Strom-Anschlusskabel und deutscher Anleitung
Das Lescars Motorrad-Navi-Display mit 5"/12 cm, CarPlay- & Android Auto-kompatibel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8055-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:

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Bundle mit 2 Kameras:

Lescars Motorrad-Navi-Display, 5", CarPlay- & Android-Auto-komp., 2 Kameras

Während der Fahrt Videos nach vorne und hinten aufzeichnen
  • 2 Kameras für Videoaufzeichnung nach vorne und hinten
Inklusive zwei Kameras: Das Bundle enthält eine Front- und eine Rückkamera, die Motorradtouren umfassend aufzeichnen und die Aufnahmen auf einer microSD-Karte speichern – als Erinnerung an gefahrene Strecken oder zur Beweissicherung. Per Fingertipp lässt sich jederzeit zwischen den beiden Kamerabildern wechseln.

Das Lescars Motorrad-Navi-Display, 5", CarPlay- & Android-Auto-kompatibel mit 2 Kameras ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8056-625 zum Preis von 119,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:

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* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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