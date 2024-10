Lescars Mobiles CarPlay- und Android Auto-kompatibles Motorrad-Display, Navi

Mobil & kompatibel mit CarPlay & Android Auto

12,7 cm (5") IPS-Multitouch-Display für klare Sicht und einfache Bedienung

IP66: Wasserdicht, ideal für alle Wetterbedingungen

Prozessor: ARM Cortex-A7 mit 1,2 GHz und 2 GB DRAM

Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 64 GB zur direkten Wiedergabe von Medien (Speicherkarte bitte dazu bestellen)

Schutz: optionale PIN-Sperre für das Display einrichtbar

Firmware-Updates möglich über USB-C Anschluss

Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Wetterfestes Gehäuse: IP66

Stromversorgung: per 12-Volt-DC-Anschlusskabel (zum Anschluss an der Motorrad-Batterie)

Maße: 140 x 95 x 72 mm, Gewicht: 235 g

Mobiles Motorrad-Display inklusive Montagehalterung, Strom-Anschlusskabel (2 Meter) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107442138

Das mobile Motorrad-Display von Lescars ermöglicht dank CarPlay- und Android Auto-Kompatibilität eine nahtlose Smartphone-Integration für Navigation, Anrufe und Musik während der Fahrt. Das kapazitive, spritzwassergeschützte 5-Zoll-Touchdisplay bietet auch bei Sonneneinstrahlung eine klare Darstellung und die komfortable Bedienung auch mit Handschuhen. Das robuste Gehäuse und die einfache Lenkerbefestigung sorgen für sicheren Halt. Ideal für lange Touren und tägliche Fahrten, unterstützt das System eine schnelle Routenführung und aktuelle Verkehrsinformationen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.Update für Motorräder: Das Motorrad-Display für CarPlay und Android Auto von Lescars fungiert als eigenständiges Gerät oder in Verbindung mit Smartphones oder mobilen Endgeräten fungiert es als Bordcomputer direkt am Lenker.Smartphone-Apps auch auf dem Motorrad nutzen: iPhone- oder Android-Smartphones können gekoppelt werden, um installierte Apps über Apple CarPlay oder Android Auto auf das Motorrad-Display zu bringen.Touchscreen-Bedienung: Das 12,7 cm große kapazitive IPS-Multitouch-Display bietet eine hervorragende Bildqualität. Alle Funktionen lassen sich einfach per Fingertipp bedienen, was eine schnelle und intuitive Navigation durch die Menüs ermöglicht.Sprachsteuerung für mehr Komfort: Per Sprachsteuerung kann ein neues Navigationsziel eingegeben werden, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. So bleibt die Aufmerksamkeit auf der Straße.Bequeme Navigation: Die aktuelle Route bleibt jederzeit im Blick. Kein Anhalten und umständliches Kartenstudium auf dem Handy mehr, stattdessen die Navigationsanwendung direkt auf dem Bildschirm nutzen.Anruf- und Freisprechfunktion: In Verbindung mit einem Smartphone können Anrufe über das Display angenommen, auf Freisprechen umgeschaltet oder Kontakte aufgerufen werden.Medienwiedergabe: Musik, Bilder oder Videos können über das Display abgespielt werden. Die Navigation durch die Bibliothek erfolgt per Streaming vom Smartphone oder von einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).Einfache Konnektivität: Integriertes Bluetooth ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verbindung zu mobilen Geräten oder Kopfhörern.Wetterfestes Gehäuse: Das robuste Motorraddisplay ist wetterfest und kann bei Regen oder Sonnenschein verwendet werden, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.Robuste Halterung: Die Halterung sitzt sicher am Lenker des Motorrads. Beim Abstellen des Motorrads kann das Display mit wenigen Handgriffen abgenommen und mitgenommen werden.Bestell-Nr. ZX-8828-625