Lescars IPS-HD-Touchscreen CAS-5050.acp, Android & Apple CarPlay, 10,26"/26 cm, 2K-Frontcam

Touchscreen mit 26 cm / 10,26" Diagonale und eingebauter 2K-Frontkamera

Kompatibel zu Apple CarPlay & Android Auto: zum Nutzen von Apps im Auto

Bluetooth 5.0 für kabellose Musik-Übertragung

FM-Transmitter: überträgt kabellos Musik als FM-Signal aufs Autoradio

Medien-Wiedergabe von microSD(HC/XC)-Karte bis 256 GB

IPS-HD-Farb-Touchdisplay mit 26 cm / 10,26" Diagonale

Kompatibel zu Apple CarPlay: Zugriff auf iPhone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.

Kompatibel zu Android Auto, Apple Airplay und Android Mirroring

Bluetooth 5.2 für kabellose Musik-Übertragung und Musik-Wiedergabe

FM-Transmitter: kabellose Musik-Übertragung als FM-Signal aufs Autoradio

Musik-Übertragung optional per AUX-Kabel-Anschluss möglich

Unterstütztes Audio-Format: 3A

Medien-Wiedergabe von microSD(HC/XC)-Karte bis 256 GB

(bitte dazu bestellen) Integrierte 2K-Frontkamera

Video-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K, interpoliert)

Unterstütztes Video-Format: TS

Unterstütztes Foto-Format: JPG

Bildwinkel: 150°

Blende: f/2,0

Foto-Auflösung: VGA / 1 / 2 / 5 / 12 MP

Aufnahme-Optionen: Intervallaufnahme (Time Lapse) z.B. für Parkplatzüberwachung und Endlos-Aufnahme (Loop-Aufnahme)

Mikrofon und Lautsprecher integriert

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11a/n mit 5,0 GHz

Stromversorgung: lädt über Ladekabel (12 - 24 Volt auf USB-C)

Maße: 244 x 95 x 48 mm, Gewicht: 415 g

IPS-HD-Touchscreen CAS-505.acp inklusive Monitorhalterung mit doppelseitigem Klebeband, Ladekabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107433082

Zubehör für Wireless-Touchscreen-Monitor CAS-5050.acp

Hohe Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

Mit 2in1-AUX-Verbindungs- und Stromkabel

Wasserdichtes Gehäuse: IP67

Inklusive Montagematerial

Zubehör für IPS-HD-Touchscreen CAS-5050.acp

Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

Bildwinkel: 120°

Video-Übertragung per Kabel

Aktiviert sich automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs

Mit 2in1-AUX-Verbindungs- und Stromkabel, Länge: 5,32 m

Inklusive Halterung und Montagematerial

Wasserdichtes Gehäuse: IP67

Stromversorgung: 12/24 Volt (Anschluss an Rückfahrlicht)

Maße: 35 x 3 x 3 cm, Gewicht: 127 g

Full-HD-Rückfahrkamera CAS-5050.acp inklusive 2in1-Anschlusskabel, Halterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107433389

er 10,26"/26 cm große IPS-HD-Touchscreen von Lescars für Apple CarPlay bietet erstklassige Konnektivität und Komfort im Auto. Mit der integrierten Rückfahrkamera wird das Einparken und Rangieren dank gestochen scharfer Full-HD-Bilder und großem Sichtfeld zum Kinderspiel. Die automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs sorgt für sofortigen Überblick. Perfekt für die nahtlose Integration von Smartphone-Apps und Navigationssystemen.Der Carplay-Wireless-IPS-HD-Touchscreen mit Frontkamera von Lescars bietet die Möglichkeit, iPhones und Android-Smartphones per Bluetooth zu verbinden und so Apple CarPlay oder Android Auto zu nutzen. So können Apps direkt im Auto genutzt werden, zum Beispiel Navigations-Apps auf dem großen Display des Monitors oder Sprachassistenten wie Siri.Der Monitor überträgt Musik per Bluetooth oder FM-Transmitter an das Autoradio und ermöglicht so eine kabellose Musikübertragung. Optional kann der Monitor auch über ein AUX-Kabel mit dem Autoradio verbunden werden. Zusätzlich lassen sich Musiktitel von einer microSD-Speicherkarte abspielen.Mit der integrierten Frontkamera kann die Fahrt in hoher 2K-Auflösung aufgezeichnet werden. Diese Dashcam-Funktion bietet zusätzliche Sicherheit, indem brenzlige Situationen im Straßenverkehr dokumentiert werden. Optional kann der Monitor um eine Rückfahrkamera erweitert werden und somit als Einparkhilfe dienen.Bestell-Nr. ZX-8670-625Screens:Die Rückfahrkamera für IPS-HD-Touchscreens sorgt für mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren, Einparken und Rangieren. Die Kamera überträgt das Bild des Bereichs hinter dem Fahrzeug direkt auf den IPS-HD-Touchscreen, so dass Hindernisse frühzeitig erkannt und Unfälle sowie Schäden vermieden werden können.Die Cam liefert hochauflösende Bilder in Full HD, so dass alle wichtigen Details gestochen scharf zu erkennen sind. Der weite Bildwinkel ermöglicht es, einen größeren Bereich zu erfassen und mehr von der Umgebung zu sehen. Das ist besonders hilfreich in engen Parklücken und auf viel befahrenen Straßen.Die Stromversorgung der Rückfahrkamera ist mit dem Rückfahrscheinwerfer des Fahrzeugs gekoppelt, so dass sie sich automatisch einschaltet, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Das ermöglicht einen sofortigen Blick auf das Geschehen hinter dem Fahrzeug, ohne dass zusätzliche Handgriffe erforderlich sind.Bestell-Nr. ZX-8674-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

