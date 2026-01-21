Lescars Akku-Gefahrenstellen-Warner mit Bluetooth und App, Multicolor-LED-Ring

- Warnt vor erhöhtem Verkehrsaufkommen und anderen Gefahrenstellen
- Zuverlässige Synchronisation per App für Live-Daten
- Warnt akustisch und optisch per zuschaltbarem Multicolor-LED-Ring
- Kompatibel mit Apple CarPlay- und Android Auto-Systemen
- Ausdauernder Akku für bis zu 1 Monat Dauerbetrieb: einfaches Laden per USB
- Verbindung über modernes Bluetooth 5.2, mit Autoconnect-Funktion
App-basierte Bedienung: Die Smartphone-Anwendung zeigt aktive Warnungen an und ermöglicht Einstellungsänderungen sowie die Prüfung des Akkustands. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über die App-Oberfläche.
Akkulaufzeit von bis zu einem Monat: Der integrierte Akku ermöglicht im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen. Damit eignet sich das Gerät für längere Fahrtstrecken ohne häufiges Nachladen.
USB-C-Ladefunktion: Die Aufladung erfolgt über einen USB-C-Anschluss. Das Gerät lässt sich an verschiedenen Stromquellen wie Autoladegeräten, Laptops oder Powerbanks aufladen.
Kompakte Bauform: Das Design ist platzsparend gestaltet und fügt sich unauffällig in den Fahrzeuginnenraum ein. Das Gerät bleibt dabei zugänglich positionierbar.
- Warnt optisch und akustisch vor bekannten Gefahrenstellen, Baustellen, Stauenden, Pannen u.v.m.
- Zuverlässige Synchronisation über kostenloser App mit Live-Daten aus europäischen Ländern
- Konfigurierbare Warneinstellungen
- Einfache Bedienung am Gerät über nur 2 Tasten: ein- und ausschalten, Gefahrernstellen bestätigen und live hinzufügen
- Bluetooth 5.2 für kabellose Verbindung zum Smartphone
- Auto-Connect-Funktion für automatische Verbindung zu Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren
- Zwei magnetische Klebepads für einfache Anbringung an glatten Flächen
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 280 mAh für bis zu 1 Monat Dauerbetrieb, 1 Jahr Stand-by, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße (Ø x H): 52 x 16 mm, Gewicht: ca. 30 g
- Gefahrenstellenwarner inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 2 Magnet-Klebepads und deutscher Anleitung
