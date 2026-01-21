Kontakt
Lescars Akku-Gefahrenstellen-Warner mit Bluetooth und App, Multicolor-LED-Ring

Mit dem Fahrzeug sicher unterwegs sein

Der kompakte Akku-Gefahrenstellen-Warner von Lescars mit Multicolor-LED-Ring warnt Autofahrer zuverlässig vor allen Gefahrenstellen im Straßenverkehr. Er verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone, und eine kostenlose App liefert aktuelle Informationen zu kritischen Verkehrspunkten. Warnungen werden auch am Warner selbst mithilfe des mehrfarbigen LED-Rings visualisiert. Der akkubetriebene Warner lässt sich flexibel im Fahrzeug platzieren, verbindet sich mit Apple CarPlay- und Android Auto-Systemen und benötigt keine aufwendige Installation. Über die App kann auf eine umfangreiche Datenbank mit Gefahrenstellen zugegriffen werden. Das Gerät erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr, indem es frühzeitig vor potenziellen Risikobereichen warnt.
  • Warnt vor erhöhtem Verkehrsaufkommen und anderen Gefahrenstellen
  • Zuverlässige Synchronisation per App für Live-Daten
  • Warnt akustisch und optisch per zuschaltbarem Multicolor-LED-Ring
  • Kompatibel mit Apple CarPlay- und Android Auto-Systemen
  • Ausdauernder Akku für bis zu 1 Monat Dauerbetrieb: einfaches Laden per USB
  • Verbindung über modernes Bluetooth 5.2, mit Autoconnect-Funktion
Echtzeitwarnungen vor Gefahrenstellen: Der akkubetriebene Gefahrenwarner von Lescars verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone. Eine kostenlose App meldet in Echtzeit bekannte Gefahrenstellen entlang der Fahrstrecke. Das Gerät signalisiert Warnungen durch Licht- und Tonsignale, ohne dass der Blick auf das Display erforderlich ist.

App-basierte Bedienung: Die Smartphone-Anwendung zeigt aktive Warnungen an und ermöglicht Einstellungsänderungen sowie die Prüfung des Akkustands. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über die App-Oberfläche.

Akkulaufzeit von bis zu einem Monat: Der integrierte Akku ermöglicht im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen. Damit eignet sich das Gerät für längere Fahrtstrecken ohne häufiges Nachladen.

USB-C-Ladefunktion: Die Aufladung erfolgt über einen USB-C-Anschluss. Das Gerät lässt sich an verschiedenen Stromquellen wie Autoladegeräten, Laptops oder Powerbanks aufladen.

Kompakte Bauform: Das Design ist platzsparend gestaltet und fügt sich unauffällig in den Fahrzeuginnenraum ein. Das Gerät bleibt dabei zugänglich positionierbar.
  • Warnt optisch und akustisch vor bekannten Gefahrenstellen, Baustellen, Stauenden, Pannen u.v.m.
  • Zuverlässige Synchronisation über kostenloser App mit Live-Daten aus europäischen Ländern
  • Konfigurierbare Warneinstellungen
  • Einfache Bedienung am Gerät über nur 2 Tasten: ein- und ausschalten, Gefahrernstellen bestätigen und live hinzufügen
  • Bluetooth 5.2 für kabellose Verbindung zum Smartphone
  • Auto-Connect-Funktion für automatische Verbindung zu Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren
  • Zwei magnetische Klebepads für einfache Anbringung an glatten Flächen
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 280 mAh für bis zu 1 Monat Dauerbetrieb, 1 Jahr Stand-by, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße (Ø x H): 52 x 16 mm, Gewicht: ca. 30 g
  • Gefahrenstellenwarner inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 2 Magnet-Klebepads und deutscher Anleitung
Der Lescars Akku-Gefahrenstellen-Warner mit Bluetooth und App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-3000-625 zum Preis von 53,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

