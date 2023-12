KryoLights Smarte Taschenlampe, 12 Watt, 800 Lumen, mit SOS-Notfall-Meldefunktion

SOS-Notfall-Meldefunktion an bis zu 3 hinterlegte Kontakte

3 Leuchtstufen und SOS-Licht einstellbar: bis zu 800 Lumen hell

Akku für bis zu 10 Stunden Leuchtdauer

Bluetooth zum kabellosen Verbinden mit dem Mobilgerät

Kostenlose App "ELESION" für Akkustand-Anzeige, Temperaturwarnung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Smarte Taschenlampe mit App: SOS-Notfall-Meldefunktion an 3 hinterlegte Kontakte

3 Helligkeitsstufen und SOS-Leuchten einstellbar

Helligkeit: max. 800 Lumen

Bluetooth zum kabellosen Verbinden mit dem Mobilgerät

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Regeln der Helligkeit, für Akkustand, Notfall-Kontakte und mehr

zum Regeln der Helligkeit, für Akkustand, Notfall-Kontakte und mehr Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Leistungsaufnahme: 12 Watt

Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 5 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

Spritzwassergeschützt: IP44

Material: Metall

Maße (Ø x L): 40 x 180 mm, Gewicht: 209 g

Taschenlampe inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107414463

Die smarte Taschenlampe von KryoLights leuchtet nicht nur mit hellen 800 Lumen, sondern bietet mit der SOS-Meldefunktion die Sicherheit, im Notfall 3 Kontakte zu informieren. Per kostenloser App "ELESION" kann man unterwegs den Akkustand überprüfen oder Einstellungen an der Taschenlampe vornehmen.Der Lichtspender für zu Hause und unterwegs: Die smarte Taschenlampe mit SOS-Notfall-Meldefunktion von KryoLights ist leicht, kompakt und findet überall einen Platz. Das Aluminium-Gehäuse schützt zudem vor Spritzwasser. So ist die Taschenlampe der idealer Begleiter auch bei den Outdoor-Aktivitäten.Schnelle Hilfe in der Not: Im Notfall sendet man per Knopfdruck eine Benachrichtigung inklusive der GPS-Koordinaten an bis zu 3 Kontakte, die man vorab in der App festgelegt hat. So wissen die Helfer rasch genau, wo man sich für die benötigte Hilfe befindet!Per App "ELESION" behält man die volle Kontrolle und kann unterwegs den Akkustand überprüfen oder Einstellungen an der Taschenlampe vornehmen.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-8473-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/