KryoLights Smarte Akku-Stirnlampe SL-600.bt mit 2 Lichtquellen, 500 Lumen, SOS-Melder, App

Versendet SOS-Notfall-Meldung und GPS-Koordinaten an 3 hinterlegte Kontakte

COB-LED mit 350 lm und XPE-Lichtband mit 150 lm

2 Lichtquellen für optimale Ausleuchtung

Kostenlose App "ELESION" zum Hinterlegen von Notfall-Kontakten u.v.m.

2 Leuchtmodi: Nah- und Fernlicht

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

SOS-Funktion: per Tastendruck Notfall-Anrufe an 3 hinterlegte Kontakte und Versendung von GPS-Koordinaten

per Tastendruck Notfall-Anrufe an 3 hinterlegte Kontakte und Versendung von GPS-Koordinaten 2 Lichtquellen für optimale Ausleuchtung: COB-LED mit 350 Lumen und XPE-Lichtband mit 150 Lumen

COB-LED mit 350 Lumen und XPE-Lichtband mit 150 Lumen 2 Leuchtmodi: Nah- und Fernlicht, Leuchtweite bis zu 40 Meter

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Hinterlegen von bis zu 3 Notfall-Kontakten, Lichteinstellungen, Akkuzustand u.v.m.

zum Hinterlegen von bis zu 3 Notfall-Kontakten, Lichteinstellungen, Akkuzustand u.v.m. Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

IP44 Größenverstellbares, rutschfestes Stirnband

Kompakte Bauform

Stromversorgung: Li-Po-Akku mit 1.200 mAh, lädt per USB-C, für bis zu 5 Stunden Leuchtdauer (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 300 x 32 x 20 mm, Gewicht: 70 g

Stirnlampe SL-600.bt inklusive Akku und USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107414470

Ideal für Jogger: die smarte Akku-Stirnlampe SL-600.bt leuchtet die Wegstrecke mit 500 Lumen hell aus. Hat man sich den Fuß vertreten oder ist sogar gestürzt, kann an 3 hinterlegte Kontakte ein Notruf mit den GPS-Koordinaten geschickt werden.Optimal ausgeleuchtete Jogging-Route: Die Akku-Stirnlampe mit Bluetooth und App von KyroLights wartet mit gleich 2 Lichtquellen auf. Die COB-LED leuchtet mit starken 350 Lumen den Weg vor einem fokussiert aus. Und das im Stirnband integrierte, umlaufende XPE-Lichtband erhellt die Umgebung und sorgt dafür, dass Autofahrer einen in der Dunkelheit rechtzeitig bemerken.Ruft im Notfall Hilfe herbei: Wie schnell ist es passiert, dass man stürzt oder sich den Fuß vertritt. Ab jetzt genügt ein Tastendruck, um Hilfe herbeizurufen. Denn ist die Stirnlampe per Bluetooth und App mit dem Smartphone gekoppelt, ruft sie im Fall des Falles bis zu 3 hinterlegte Notfall-Kontakte an. Zusätzlich versendet sie die GPS-Koordinaten. So wissen Familie und Freunde nicht nur, dass man Hilfe benötigt, sondern auch, wo man zu finden ist.Per App "ELESION" die volle Kontrolle behalten: In wenigen Schritten hinterlegt man seine Notfall-Kontakte oder checkt den Akkustand. Auch Helligkeits-Einstellungen lassen sich so bequem vornehmen.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-8474-625Auch als 2er-Set erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/