Jederzeit die Wohlfühl-Temperatur genießen und Energie sparen

Smarte Steuerung mit präziser Einstellung der idealen Raum-Temperatur bis 35 °C

Austauschbarer Rahmen mit 55 mm: kompatibel zu Rahmen-Maßen gängiger Hersteller

Inklusive externem Sensor für zusätzlichen Temperatur-Messpunkt im Raum

Kostenlose App "ELESION" für weltweite Steuerung, Programmierung und mehr

Kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Siri

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Austauschbarer Rahmen: 55 x 55 mm

Passt zu Rahmen-Maßen gängiger Hersteller, z.B. Jung, Gira, Busch-Jäger, Berker, Schneider, ABB, Elko u.v.m.

z.B. Jung, Gira, Busch-Jäger, Berker, Schneider, ABB, Elko u.v.m. 3 Programm-Modi: manueller, automatischer und Urlaubs-Modus

manueller, automatischer und Urlaubs-Modus Temperatur einstellbar von 5 - 35 °C

Manueller Modus: gewünschte Temperatur selbst einstellen

Automatik-Modus: Temperatur wird je nach Wochentag und Uhrzeit automatisch angepasst

Urlaubs-Modus: reduzierte Heizleistung während Abwesenheit, spart Energie

Sofort einsatzbereit dank voreingestellter Programmierung

Individuell programmierbar: bis zu 6 Heizphasen pro Tag, 7 Tage pro Woche

bis zu 6 Heizphasen pro Tag, 7 Tage pro Woche Frostschutz-Automatik: schaltet bei zu niedriger Temperatur die Heizung ein

schaltet bei zu niedriger Temperatur die Heizung ein Fenster-offen-Erkennung

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum manuellen Regulieren der Temperatur, Programmieren der Heizphasen u.v.m., auch von weltweit

zum manuellen Regulieren der Temperatur, Programmieren der Heizphasen u.v.m., auch von weltweit Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Thermostat per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

Thermostat per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden 2 Temperatur-Sensoren: je 1x im Wandthermostat und extern mit ca. 2,5-m-Kabel für einen zusätzlichen Temperatur-Messpunkt in der Wohnung

je 1x im Wandthermostat und extern mit ca. 2,5-m-Kabel für einen zusätzlichen Temperatur-Messpunkt in der Wohnung Messbereich des Thermostats: 1 - 70 °C, Genauigkeit: 0,5 °C

Einfache Bedienung direkt am Thermostat über 2 Touch-Tasten und Drehknopf

LCD-Display mit 7 cm/2,8" Diagonale zur Anzeige von Temperatur, Programm u.v.m.

zur Anzeige von Temperatur, Programm u.v.m. Manipulationssicher dank Kindersicherung

Für Unterputzmontage an der Wand

Farbe: weiß

Maximale Belastung: 3.680 Watt (16 A)

Stromversorgung: per 230-V-Direktanschluss

Maße: 86 x 86 x 20 mm, Gewicht: 122 g

WLAN-Thermostat mit Rahmen inklusive externem Sensor, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107421607

Die WLAN-Fußbodenheizungs-Thermostate von revolt bieten nicht nur eine komfortable Steuerung der Wohlfühltemperatur, sondern ermöglichen auch eine exakte Anpassung durch einen externen Sensor im Raum. Ein zusätzlicher Temperaturmesspunkt sorgt für eine optimale Wärmeüberwachung und ein noch angenehmeres Raumklima. Darüber hinaus sind die Thermostate mit den Sprachassistenten Alexa, Google Assistant und Siri kompatibel, was eine nahtlose Integration in ein Smart Home ermöglicht. So lässt sich die Fußbodenheizung einfach und intuitiv per Sprachbefehl steuern - für maximalen Komfort.Mit dem WLAN-Raumthermostat von revolt genießt man immer seine Wohlfühl-Temperatur: Die Wärme des Fußbodens lässt sich individuell einstellen - ob für Tag, Nacht, Wochenende oder Urlaub. So läuft man nie wieder auf kaltem Boden und heizt nur, wenn auch nötig!Optisch alles aus einem Guss: Der Rahmen des Thermostats ist austauschbar. Dadurch lässt es sich einfach in einen Rahmen des vorhandenen Schalter einfügen, auch in 3er- oder 4er-Rahmen. Und man bewahrt so bei sich zu Hause einen einheitlichen Look.Komfortable Steuerung: manuell, automatisch oder per Programm. Pro Tag lassen sich bis zu 6 Heizphasen an 7 Tagen wöchentlich festlegen. Über den Drehknopf und die Touch-Tasten nimmt man kinderleicht alle Einstellungen vor. Das übersichtliche LCD-Display zeigt Temperatur, Uhrzeit und Betriebsart an.Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle: Per kostenloser App lässt sich die Temperatur noch gemütlicher vom Sofa oder Bett aus regeln und man kann einfach liegen bleiben! Und das sogar weltweit - ideal, um die Heizung z.B. schon auf dem Weg vom Flughafen einzuschalten.Zwei Temperatur-Fühler für präzise Messergebnisse: Ein Sensor ist im Gehäuse integriert, den zweiten, kabelgebundenen Sensor positioniert man am Boden. So misst das Thermostat sowohl die Raum- als auch die Boden-Temperatur und regelt die Wärme extra-präzise und auf ein halbes Grad genau! Alternativ kann der externe Sensor auch an einer beliebigen Stelle in der Wohnung angebracht werden - ganz nach Bedarf.Bestell-Nr. ZX-7480-625Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:Die Variante in schwarz:Bestell-Nr. ZX-7481-625Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/