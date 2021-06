Informationen zum Hackerangriff auf die PEARL. GmbH

Am 5. Juni 2021 wurden die IT-Systeme der PEARL. GmbH von Hackern angegriffen, die Zugriffe auf virtuelle Server und Maschinen erlangt haben. Unsere IT-Experten haben daraufhin umgehend und vorsorglich alle Zugänge gesperrt, den Netzwerkzugriff getrennt und die Server und Systeme heruntergefahren, um weiteren Schaden abzuwenden.Um Kundendaten bestmöglich zu schützen, wurde präventiv auch der PEARL-Onlineshop vom Netz genommen.Kundendaten wurden nicht kompromittiert. Es gibt aktuell keinen Hinweis, dass die Hacker bei dem Angriff Daten gestohlen haben oder auf Kundendaten zugreifen konnten.Wir haben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt, die nun Ermittlungen gegen die Hacker einleiten wird.Am Wochenende wurde ein Krisenstab eingerichtet und externe IT-Spezialisten und IT-Security Experten mit an Bord geholt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Systeme bald wieder sicher in Normalbetrieb gehen können.Wann wir wieder im Regelbetrieb sein werden, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Doch wir sind auf einem guten Weg!Sobald unsere Systeme wieder laufen, arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Versandzentren alle Bestellungen nach Eingangsdatum ab und bringen diese schnellstmöglich auf den Versandweg.Online-Bestellungen sind weiterhin über unsere Marktplatz-Shops möglich!PEARL-Shop bei Ebay: www.ebay.de/pearlgmbh PEARL-Shop bei Amazon: www.amazon.de/PEARLVersandhaus Bestellungen per E-Mail sind über bestellauskunft@pearl.de möglich.Unsere persönliche telefonische Bestellannahme können Sie unter der folgenden Telefonnummer erreichen:Deutschland: 0180 6000 265 (20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf)Österreich: 0820 988 450 (20 Cent / Min.)Gegebenenfalls kann es zu längeren Wartezeiten am Telefon und bei der Beantwortung von E-Mails kommen.Bei PEARL.TV gab es zeitgleich am Wochenende unwetterbedingte Probleme im Sendezentrum in Dassel, die aber in wenigen Stunden wieder behoben sind.Kunden haben in der Zwischenzeit auch die Möglichkeit, sich im Online-Katalog oder sich bei PEARL.TV auf Youtube umzuschauen.PEARL Blätterkatalog: www.pearl.de/katalog PEARL TV: www.youtube.com/pearltv Unser PEARL Factory-Outlet in Auggen hat geöffnet, allerdings ist aktuell nur Barzahlung möglich, bis alle Systeme wieder funktionieren.