Durchatmen: Mit einem Gerät die Raumluft reinigen und verbessern

Verbessert und reinigt die Raumluft

Extragründliche Luft-Auffrischung in 5 Stufen

Optische Luftqualitäts-Anzeige

Kinderleichte Bedienung

Kompakter Luftreiniger LR-500 mit 5 Reinigungsstufen

Ideal für Allergiker und Raucher

Grobpartikel-Vorfilter: filtert Haare, Milben, Staubfussel u.v.m.

2in1-Feinpartikel- und HEPA-Filter: filtert Bakterien, Schimmelsporen, Allergene wie Pollen u.v.m.

Aktivkohle-Wabenfilter: absorbiert Gerüche, Zigarettenqualm u.v.m.

Ionisator für mehr Wohlbefinden: reichert die Luft mit 6 Millionen Anionen/cm³ an

Luftverschmutzungs-Sensor mit optischer Luft-Qualitäts-Anzeige: blau (sehr gut), grün (gut) und rot (schlecht)

Hoher Luftdurchsatz: bis 60 m³/Std.

Geeignet für Räume bis 10 m²

Einstellbare Ventilator-Geschwindigkeit in 3 Stufen

Leiser Betrieb: max. 56 dB

Einfache Bedienung über 2 Touch-Tasten zum Ein-/Ausschalten und für Lüfter-Geschwindigkeit/Automatik-Modus

zum Ein-/Ausschalten und für Lüfter-Geschwindigkeit/Automatik-Modus Integrierter Tragegriff

Einfacher Filterwechsel

Leistung: stromsparende 15 Watt

Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

Maße Luftreiniger: 26 x 45 x 15 cm, Gewicht: 2 kg

Luftreiniger inklusive 3 Filtern (eingesetzt) und deutscher Anleitung

Per Knopfdruck zu frischer Luft: Der Luftreiniger von newgen medicals wirkt mit fünf Reinigungsstufen gegen Staub, Milben, Bakterien und Gerüche - in der ganzen Wohnung!Beseitigt selbst kleinste Schadstoff-Partikel: Auf bis zu 10 m² Fläche bekämpft der smarte Helfer die Ausbreitung beispielsweise von Schimmelsporen und Pollen. So ist er ideal auch für Allergiker!Luft wie nach einem Gewitter: Dank Ionisator wird die Raumluft mit Millionen wertvoller, negativ geladener Ionen bereichert. Damit steigert sich das Wohlbefinden noch mehr!Mit farbiger Luftqualitäts-Anzeige: Ein Sensor misst im Betrieb laufend die Qualität der Raumluft. Reine Luft erkennt man an einem blauen Lichtstreifen im Handgriff. Bei einem grünen Lichtstreifen ist die Luft nur geringfügig belastet. Und bei rot kann der Luftreiniger sein volles Potenzial entfalten!Kinderleichte Bedienung über zwei Touch-Tasten: Mit einer Taste schaltet man den Luftreiniger ein und aus. Mit der zweiten Taste regelt man die Lüfter-Geschwindigkeit in drei Stufen - ganz nach Bedarf. Oder man schaltet in den Automatik-Modus.