Cucina di Modena Espresso-Siebträgermaschine mit Milchaufschäumer und Milchtank

Espresso-Siebträgermaschine mit Milchaufschäumer und Milchtank

Einfache Touch-Bedienung

Geeignet für Kaffeepulver und Pads

Mit 2 Einsätzen für normalen oder doppelten Espresso bzw. 2 Tassen Espresso

Kapazität Wassertank: 1,5 Liter

Starke Pumpe: 15 - 20 bar für authentischen Espresso mit optimaler Crema

Einfache Touch-Bedienung mit übersichtlichem Display

Mit Wassertank (1,5 l) und Milchtank (0,5 l)

Einfache Bedienung mit verschiedenen Siebeinsätzen für individuellen Geschmack

mit verschiedenen Siebeinsätzen für individuellen Geschmack 15 - 20 bar Pumpendruck für authentischen Espresso mit optimaler Crema

für authentischen Espresso mit optimaler Crema Zwei Siebeinsätze: 1x für einen normalen Espresso, 1x für einen doppelten Espresso oder 2 normale Espressos

1x für einen normalen Espresso, 1x für einen doppelten Espresso oder 2 normale Espressos Stromversorgung: 1.350 Watt, 220 - 240 Volt Eurostecker

Maße: 20,5 x 27,4 x 30 cm, Gewicht: 3,4 kg

Espresso-Siebträgermaschine inklusive 2 Siebeinsätzen, Messlöffel, Milchtank und deutscher Anleitung

Mit der Espresso-Siebträgermaschine von Cucina di Modena mit Milchtank und Milchaufschäumer kann man zu Hause oder im Büro auf Knopfdruck bequem leckere Kaffeespezialitäten zubereiten: Cappuccino, Latte Macchiato oder Flat White, einfachen oder doppelten Espresso, kaltgebrauten Kaffee oder Americano. Dank des großzügigen Wassertanks mit 1,5 Litern Kapazität kocht man mehrere Tassen ohne ständige nachfüllen zu müssen. Ideal für den ersten Kaffee am Morgen und für eine Pause im Laufe des Tages!Die Espresso-Siebträgermaschine von Cucina di Modena kombiniert Technik mit einfacher Bedienung - für idealen Kaffeegenuss auf Knopfdruck in der eigenen Küche. Ob leckeren Espresso, kaltgebrauten Kaffee oder Americano - die Maschine macht es möglich! Dank des großzügigen Wassertanks mit 1,5 Litern Kapazität kocht man mehrere Tassen ohne ständig nachfüllen zu müssen.Die Touch-Steuerung ermöglicht eine mühelose Zubereitung des Lieblingskaffees. Einfach den entsprechenden Knopf drücken, Kaffeepulver oder Pad einfüllen und in kurzer Zeit das Kaffee-Getränk genießen!Den einfachen Siebeinsatz nutzt man für eine einzelne Tasse Espresso oder den zweifachen, wenn man einen doppelten Espresso oder mehrere Tassen zubereiten möchte. Einfach Pulver in den entsprechenden Siebeinsatz geben und die Maschine erledigt den Rest!Dank Milchtank und Milchschaumdüse zaubert man im Handumdrehen köstlichen Cappuccino, Latte Macchiato oder Flat White. So startet man ideal in den Tag!Die Cucina di Modena Espresso-Siebträgermaschine mit Milchaufschäumer und Milchtank ist ab sofort bei pearl.de und bei emall.com_Schweiz verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-7836 zum Preis von 119,99 Euro erhältlich.* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de