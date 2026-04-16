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Cucina di Modena Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln

Frisch gebrühter Espresso – jederzeit und überall

(lifePR) (Buggingen, )
Die Akku-Espressomaschine von Cucina di Modena vereint Espressobereiter und Wasserkocher in einem Gerät. Sie kommt ohne Steckdose und zusätzliches Zubehör aus. Mit einem Brühdruck von 20 bar können sowohl Kaffeepulver als auch Kapseln verwendet werden. Der 80 ml fassende Wassertank ist auf eine Portion ausgelegt. Der integrierte Wasserkocher erhitzt das Wasser innerhalb von fünf bis sechs Minuten. Mit heißem Wasser reicht die Akkuladung für bis zu 50 Tassen. Über das Farbdisplay können der Akkustand, die Wassertemperatur und ein Zubereitungs-Countdown abgelesen werden. Damit eignet sich die Espressomaschine besonders gut für den Einsatz beim Camping, auf Reisen oder überall dort, wo keine Steckdose verfügbar ist.
  • Integrierter Wasserkocher: kein zusätzliches Gerät nötig
  • Heizzeit: 5 - 6 Minuten
  • Auch mit heißem Wasser befüllbar: Akku reicht so für bis zu 50 Tassen Espresso
  • 20 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack
  • Display zeigt Akkustand, Temperatur und Countdown
  • Wassertank-Kapazität: 80 ml
Mobiler Espressogenuss: Frisch gebrühter Espresso – unabhängig vom Standort. Die Akku-Espressomaschine von Cucina die Modena erhitzt das Wasser auf Wunsch selbst, ein separater Wasserkocher ist nicht nötig. Wer bereits heißes Wasser einfüllt, verlängert damit die Akkulaufzeit. Auch Cold-Brew-Zubereitungen sind möglich. Ob beim Camping, auf Ausflügen oder unterwegs: Espresso gelingt genau so, wie er schmecken soll.

Für Pulver und Kapseln geeignet: Klassisch mit Kaffeepulver oder schnell mit Kapseln – beide Zubereitungsarten sind möglich. Der Brühdruck von 20 bar sorgt dabei für ein intensives Aroma.

Jederzeit alles im Blick: Das Farbdisplay zeigt Akkustand und aktuelle Wassertemperatur an und zählt Zubereitungs-Countdowns herunter – alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
  • Kompakte Espressomaschine mit Einsätzen für gemahlenen Kaffee sowie für kleine und große Kapseln
  • Akku für mobilen Einsatz, z.B. beim Camping, im Schrebergarten oder auf Reisen
  • Erhitzt Wasser selbstständig auf bis zu 90 °C: für beste Brühtemperatur
  • Heizzeit: ca. 5 - 6 Minuten
  • Unterstützt auch das Befüllen mit bereits gekochtem, heißem Wasser
  • 20 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack
  • Aufgieß-Zeit: ca. 70 Sekunden
  • Display: zeigt Akkustand, Temperatur und Zubereitungs-Countdown
  • Kapazität Wassertank: 80 ml, Tasse: 150 ml
  • Leistungsaufnahme: 72 Watt
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.500 mAh für bis zu 4 Tassen Espresso mit Erhitzen und bis zu 50 Tassen Espresso bei Verwendung von bereits heißem Wasser, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Per optionaler Powerbank (bitte dazu bestellen) auch mobil ladbar: unabhängig von einer Steckdose
  • Maße (Ø x H): 83 x 250 mm, Gewicht: 700 g
  • Espressomaschine inklusive Deckel, Tasse, 2 Kapselhalter (groß und klein), Kaffeepulver-Halter, Dosierlöffel, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Die Cucina di Modena Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7066-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Cucina di Modena 2er-Set Akku-Espressomaschine/Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln

Bilderlinks*:

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* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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