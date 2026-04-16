Cucina di Modena Akku-Espressomaschine mit Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln

- Integrierter Wasserkocher: kein zusätzliches Gerät nötig
- Heizzeit: 5 - 6 Minuten
- Auch mit heißem Wasser befüllbar: Akku reicht so für bis zu 50 Tassen Espresso
- 20 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack
- Display zeigt Akkustand, Temperatur und Countdown
- Wassertank-Kapazität: 80 ml
Für Pulver und Kapseln geeignet: Klassisch mit Kaffeepulver oder schnell mit Kapseln – beide Zubereitungsarten sind möglich. Der Brühdruck von 20 bar sorgt dabei für ein intensives Aroma.
Jederzeit alles im Blick: Das Farbdisplay zeigt Akkustand und aktuelle Wassertemperatur an und zählt Zubereitungs-Countdowns herunter – alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
- Kompakte Espressomaschine mit Einsätzen für gemahlenen Kaffee sowie für kleine und große Kapseln
- Akku für mobilen Einsatz, z.B. beim Camping, im Schrebergarten oder auf Reisen
- Erhitzt Wasser selbstständig auf bis zu 90 °C: für beste Brühtemperatur
- Heizzeit: ca. 5 - 6 Minuten
- Unterstützt auch das Befüllen mit bereits gekochtem, heißem Wasser
- 20 bar Brüh-Druck für besten Espresso-Geschmack
- Aufgieß-Zeit: ca. 70 Sekunden
- Display: zeigt Akkustand, Temperatur und Zubereitungs-Countdown
- Kapazität Wassertank: 80 ml, Tasse: 150 ml
- Leistungsaufnahme: 72 Watt
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.500 mAh für bis zu 4 Tassen Espresso mit Erhitzen und bis zu 50 Tassen Espresso bei Verwendung von bereits heißem Wasser, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Per optionaler Powerbank (bitte dazu bestellen) auch mobil ladbar: unabhängig von einer Steckdose
- Maße (Ø x H): 83 x 250 mm, Gewicht: 700 g
- Espressomaschine inklusive Deckel, Tasse, 2 Kapselhalter (groß und klein), Kaffeepulver-Halter, Dosierlöffel, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
Cucina di Modena 2er-Set Akku-Espressomaschine/Wasserkocher, 20 bar, für Pulver und Kapseln
Bilderlinks*:
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