Creasono Wireless CarPlay- & Android-Auto-Adapter-AI-Box, Dual-WLAN, Netflix

Nachrüstlösung für kabelloses CarPlay und Android Auto

Die Creasono Wireless CarPlay- und Android-Auto-Adapter-AI-Box ermöglicht die Nachrüstung von Fahrzeugen mit kabelgebundenem CarPlay bzw. Android Auto und Touchscreen mit kabellosen CarPlay- und Android-Auto-Funktionen. Das integrierte Android-12-System bietet Zugang zu Netflix und YouTube sowie die Möglichkeit, weitere Apps über den Google Play Store herunterzuladen. Diese Apps sind über die Box auch per Apple CarPlay nutzbar. Dank Dual-WLAN mit 2,4- und 5-GHz-Unterstützung können CarPlay bzw. Android Auto und Streaming-Apps parallel genutzt werden. Die Box verfügt über Bluetooth 5.2 zur drahtlosen Verbindung zusätzlicher Geräte. Nach dem Anschluss an den USB-A- oder USB-C-Port des Fahrzeugs steht die erweiterte Funktionalität zur Verfügung.
  • Für Fahrzeuge mit kabelgebundenem CarPlay und Touchscreen
  • Sorgt für kabelloses CarPlay und Android Auto
  • Integriertes Android 12: Netflix und YouTube sind vorinstalliert
  • Zugriff auf Google Play Store zum Herunterladen weiterer Apps
  • 2,4- & 5-GHz-WLAN für gleichzeitige Nutzung von CarPlay / Android Auto & Apps
  • Mit Bluetooth 5.2
Kabelloses CarPlay und Android Auto nachrüsten:Die Adapter-AI-Box von Creasono erweitert vorhandenes kabelgebundenes CarPlay um kabellose Funktionen und ergänzt Android Auto. Nach Anschluss an den USB-A- oder USB-C-Port des Fahrzeugs lassen sich Apps des Mobilgeräts ohne Kabelverbindung nutzen – darunter Navigations-Apps, Musikdienste und Messaging-Programme. Voraussetzung ist ein Fahrzeug mit Touchscreen und kabelgebundenem Apple CarPlay.

Streaming-Unterhaltung im Fahrzeug:Netflix und YouTube sind bereits vorinstalliert und ermöglichen Streaming während Staus, Pausen an Raststätten oder Ladezeiten bei Elektrofahrzeugen. Das integrierte Android-System erlaubt den Download weiterer Apps aus dem Google Play Store.

Dual-WLAN für parallele Nutzung:Die Unterstützung von 2,4- und 5-GHz-WLAN ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit CarPlay oder Android Auto und die Nutzung von Streaming-Diensten wie Netflix oder YouTube.

Zusätzliche Konnektivität:Per Bluetooth lassen sich weitere Geräte mit der Adapter-Box verbinden. Eine Bildschirmspiegelung vom Mobilgerät auf das Fahrzeug-Display ist ebenfalls möglich.
  • Macht das kabelgebundene Apple CarPlay des Fahrzeugs zu kabellosem CarPlay und Android Auto
  • Integriertes Android 12: Netflix und YouTube sind vorinstalliert
  • Zugriff auf den Google Play Store zum Herunterladen weiterer Apps
  • Screen-Mirroring-Funktion: zum Übertragen des Smartphone- oder iPhone-Bildschirms auf das Display des Fahrzeugs
  • Unterstützt 2,4- und 5-GHz-WLAN für gleichzeitige Nutzung von CarPlay / Android Auto und Apps
  • WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)
  • Bluetooth 5.2 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten, bis zu 10 m Reichweite
  • Stromversorgung: per USB-A oder USB-C
  • Maße: 50 x 15 x 30 mm, Gewicht: 50 g
  • Adapter-Box inklusive USB-Kabel (USB-C auf USB-A, 15 cm), USB-C-Kabel (USB-C auf USB-C, 15 cm) und deutscher Anleitung
PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

