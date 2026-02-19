Creasono Wireless CarPlay- & Android-Auto-Adapter-AI-Box, Dual-WLAN, Netflix

- Für Fahrzeuge mit kabelgebundenem CarPlay und Touchscreen
- Sorgt für kabelloses CarPlay und Android Auto
- Integriertes Android 12: Netflix und YouTube sind vorinstalliert
- Zugriff auf Google Play Store zum Herunterladen weiterer Apps
- 2,4- & 5-GHz-WLAN für gleichzeitige Nutzung von CarPlay / Android Auto & Apps
- Mit Bluetooth 5.2
Streaming-Unterhaltung im Fahrzeug:Netflix und YouTube sind bereits vorinstalliert und ermöglichen Streaming während Staus, Pausen an Raststätten oder Ladezeiten bei Elektrofahrzeugen. Das integrierte Android-System erlaubt den Download weiterer Apps aus dem Google Play Store.
Dual-WLAN für parallele Nutzung:Die Unterstützung von 2,4- und 5-GHz-WLAN ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit CarPlay oder Android Auto und die Nutzung von Streaming-Diensten wie Netflix oder YouTube.
Zusätzliche Konnektivität:Per Bluetooth lassen sich weitere Geräte mit der Adapter-Box verbinden. Eine Bildschirmspiegelung vom Mobilgerät auf das Fahrzeug-Display ist ebenfalls möglich.
ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5892-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich.
