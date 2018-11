Creasono MP3-Autoradio CAS-4545.bt mit DAB+, Bluetooth & Freisprech-Funktion, 4x 45 Watt

26.11.18

Große Sendervielfalt dank DAB+ und UKW

Musik-Wiedergabe von SD-Karte & USB-Stick

Kabellose Musik-Übertragung von Smartphone & Co.

Audio-Eingang für MP3-Player & Co.

Integriertes Mikrofon für Freisprech-Funktion

DAB-Autoradio CAS-4545.bt mit Musik-Player

Große Sendervielfalt dank Empfang per UKW, MW und DAB+

Frequenzbereiche: UKW 87,5 - 108 MHz, MW: 520 - 1620 KHz, DAB+: 174 - 230 MHz

Frei belegbare Senderspeicher: 18 für UKW, 12 für DAB+

Musik-Wiedergabe von USB-Stick und SD(HC/XC)-Karte bis 64 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

Unterstützte Formate: MP3, WMA

Bluetooth 2.1 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

Integriertes Mikrofon für Freisprech-Funktion

LCD-Display mit 7,6 cm / 3" Bilddiagonale für Modus-, Frequenz- und Wiedergabe-Anzeige

RDS (Radio Data System): für Anzeige von Titel, Interpret, Verkehrsinfo u.v.m.

Tastenbeleuchtung aus 7 Farben wählbar: hellgrün, dunkelgrün, hellblau, blau, rot, orange und violett

Musikleistung: max. 4x 45 Watt, Impedanz: 4 - 8 Ohm

Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz

Equalizer mit 3 Voreinstellungen: Pop, Rock, Klassik

Anschlüsse vorne: USB, SD-Kartensteckplatz, AUX-in (3,5-mm-Klinkenbuchse)

Anschlüsse für Einbau: ISO-Buchse für Stromversorgung und Audio-Ausgabe, 2x Stereo-Cinch-Ausgang, DAB- und ISO-Antennenbuchse

Einbau-Maße: 180 x 53 x 135 mm (für 1-DIN-Schacht), Gewicht: 484 g

MP3-Radio inklusive Einbau-Rahmen, DAB-Antenne, 2 DIN-Adapter (Strom, Audio), Montageschlüssel und deutscher Anleitung

Im Auto die große Radio-Vielfalt dank Empfang von DAB+ sowie analogem UKW und AM genießen: Die Lieblingssender speichert man einfach ab und wechselt per Tastendruck zwischen den Favoriten.Unterwegs die Wunsch-Musik von nahezu jeder Audio-Quelle hören! Die Lieblings-MP3s kann man von USB-Stick oder Speicherkarte abspielen, per Kabel den MP3-Player anschließen oder kabellos per Bluetooth vom Smartphone streamen. So bestimmt man ganz einfach das Programm!Sicher beim Fahren telefonieren: Dank integriertem Mikrofon ist das Autoradio von Creasono eine vollwertige Freisprecheinrichtung. Telefongespräche nimmt man natürlich direkt am Radio an. Schon telefoniert man mit beiden Händen am Steuer und mit dem Blick auf die Straße gerichtet!Starker Sound ist inklusive: Bis zu 4 Lautsprecher mit 45 Watt Musik-Spitzenleistung lassen sich ansteuern. So braucht man im Auto keinen separaten Verstärker.