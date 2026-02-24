Callstel Selfie-IPS-Vorschau-Display, 3,97", magnetisch, für iOS/Android, Akku

- Tolle Bildanzeige dank IPS-Farbdisplay mit 3,97" / 7,5 cm Diagonale
- Hält magnetisch an iPhone-Rückseite: MagSafe-kompatibel
- Metallring-Sticker zum Aufkleben für Smartphones ohne MagSafe-Funktion
- Bildübertragung per Screen Mirroring & Dualband-WLAN: bis zu 15 m Reichweite
- Bluetooth-Fernbedienung zum Auslösen von Aufnahmen aus der Distanz
- Kabellose Stromversorgung dank integriertem Akku
Der Monitor ist MagSafe-kompatibel und haftet magnetisch an der Rückseite kompatibler iPhones. Für Geräte ohne MagSafe-Funktion liegt ein Metallring-Sticker bei, der sich auf das Smartphone kleben lässt. Da der Monitor akkubetrieben ist, wird während der Nutzung keine externe Stromversorgung benötigt.
Die Bildübertragung erfolgt kabellos per Screen-Mirroring – kompatibel mit iPhone und Android-Smartphones. Dualband-WLAN sorgt dabei für eine stabile Verbindung, was das System besonders für Live-Streams und Social-Media-Aufnahmen geeignet macht.
Eine mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht zudem das Auslösen von Aufnahmen aus der Distanz, ganz ohne das Smartphone zu berühren – praktisch für Gruppenfotos, kreative Szenen beim Vloggen oder Familienaufnahmen, bei denen alle Anwesenden ins Bild passen sollen.
