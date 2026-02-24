Kontakt
Callstel Selfie-IPS-Vorschau-Display, 3,97", magnetisch, für iOS/Android, Akku

Selfies mit der Hauptkamera und Bildkontrolle über das IPS-Vorschau-Display

Das Callstel Selfie-IPS-Vorschau-Display ermöglicht die Kontrolle von Selfies und Vlogs, die mit der Hauptkamera des Smartphones aufgenommen werden. Dazu wird das Kamerabild per Screen Mirroring und Dualband-WLAN kabellos auf das 3,97 Zoll große IPS-Farbdisplay übertragen. Die Reichweite beträgt dabei bis zu 15 Meter. Der Monitor haftet dank MagSafe-Kompatibilität magnetisch an der Rückseite von Smartphones oder iPhones. Für Geräte ohne MagSafe-Funktion liegt ein Metallring-Sticker bei. Mithilfe der Bluetooth-Fernbedienung können Aufnahmen aus der Distanz ausgelöst werden, ohne das Smartphone zu berühren. Der integrierte Akku sorgt für eine kabellose Stromversorgung während der Nutzung. Das Display ist mit iOS und Android kompatibel und eignet sich für Foto- und Videoaufnahmen ebenso wie für Live-Streams und Social-Media-Inhalte.
  • Tolle Bildanzeige dank IPS-Farbdisplay mit 3,97" / 7,5 cm Diagonale
  • Hält magnetisch an iPhone-Rückseite: MagSafe-kompatibel
  • Metallring-Sticker zum Aufkleben für Smartphones ohne MagSafe-Funktion
  • Bildübertragung per Screen Mirroring & Dualband-WLAN: bis zu 15 m Reichweite
  • Bluetooth-Fernbedienung zum Auslösen von Aufnahmen aus der Distanz
  • Kabellose Stromversorgung dank integriertem Akku
Wer Selfies oder Vlogs mit der Hauptkamera des Smartphones aufnimmt, verzichtet bislang meist auf die Bildkontrolle. Der Selfie-IPS-Monitor von Callstel schafft hier Abhilfe: Das Display zeigt das Kamerabild in Echtzeit und ermöglicht so die präzise Kontrolle über Bildausschnitt und Aufnahme – ob beim Vlog, im Gespräch vor der Kamera oder beim spontanen Gruppenfoto.

Der Monitor ist MagSafe-kompatibel und haftet magnetisch an der Rückseite kompatibler iPhones. Für Geräte ohne MagSafe-Funktion liegt ein Metallring-Sticker bei, der sich auf das Smartphone kleben lässt. Da der Monitor akkubetrieben ist, wird während der Nutzung keine externe Stromversorgung benötigt.

Die Bildübertragung erfolgt kabellos per Screen-Mirroring – kompatibel mit iPhone und Android-Smartphones. Dualband-WLAN sorgt dabei für eine stabile Verbindung, was das System besonders für Live-Streams und Social-Media-Aufnahmen geeignet macht.

Eine mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht zudem das Auslösen von Aufnahmen aus der Distanz, ganz ohne das Smartphone zu berühren – praktisch für Gruppenfotos, kreative Szenen beim Vloggen oder Familienaufnahmen, bei denen alle Anwesenden ins Bild passen sollen.
  • Selfie-IPS-Farbmonitor mit 3,97" / 7,5 cm Diagonale und 60 Hz Bildwiederholrate
  • Ideal für Selfies, Live-Streams und zum Vloggen mit der guten Rückseiten-Kamera Ihres Smartphones oder iPhones
  • Kabellose und stabile Bildübertragung dank Screen Mirroring per Dualband-WLAN, bis zu 15 m Reichweite
  • Für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)
  • Hält magnetisch an ihrem Mobilgerät: MagSafe-kompatibel, selbstklebender Metallring für Smartphones ohne MagSafe-Funktion
  • Bluetooth-Fernbedienung für bequeme Fernsteuerung
  • Bildanzeige um 180° drehbar
  • Vollansicht oder 1:1-Ansicht wählbar
  • Helligkeit: 450 cd/m²
  • Kontrast: 800:1
  • Lautsprecher integriert für Video-Wiedergabe mit Ton
  • 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschließen von Kopfhörern
  • Stromversorgung Selfie-Monitor: LiPo-Akku mit 1.500 mAh für bis zu 3 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (USB-A-Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2032
  • Maße Selfie-Monitor: 105 x 62 x10 mm, Fernbedienung: 48 x 33 x 11 mm
  • Gewicht Selfie-Monitor: ca. 150 g, Fernbedienung: ca. 8 g
  • Selfie-Monitor inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle, selbstklebendem Metallring, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A, 15 cm) und deutscher Anleitung
Das Callstel Selfie-IPS-Vorschau-Display, 3,97", magnetisch, für iOS/Android, Akku ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5889-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Callstel 2er-Set Selfie-IPS-Vorschau-Displays, 3,97", magnetisch, iOS/Android

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

