Callstel Profi-Stereo-Headset OHS-280 mit Bluetooth 5, 18-Std.-Akku, 30 m Reichweite

Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Smartphone, Tablet-PC, Handy und Bluetooth-fähigen PCs

Extra-große Reichweite: bis 30 m

Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP, DID, HlD, PXP, FMP und BAS

Multipoint-Unterstützung: 2 Geräte gleichzeitig verbinden

Einfache Bedienung über 4 Tasten: für Gesprächssteuerung, Musik und Lautstärke

Sprachwahl via Headset möglich (wenn von Handy / Smartphone unterstützt)

Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri und Google Assistant

Größenverstellbarer Kopfbügel für bequemen Sitz

Kopfhörerfrequenz: 20 - 20.000 Hz, Impedanz: 32 Ω

Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB (+/- 3 dB), Kopfhörer: 99 dB (+/- 3 dB)

Integrierter LiPo-Akku mit 410 mAh für bis zu 18 Std. Sprechzeit und 175 Std. Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: ca. 145 x 185 x 72 mm, Gewicht: 164 g

Stereo-Headset OHS-280 inklusive USB-Ladekabel, Audiokabel (2x 3,5-mm-Klinkenstecker) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107387538

Separate Aufbewahrung für abnehmbares Mikrofon

Elegantes Design in Schwarz

LED-Ladeanzeige

Anschlüsse: USB-C-Stecker für Headset-Ladung, USB-C-Buchse für Ladekabel- / Netzteil-Anschluss (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 103 x 97 x 92 mm, Gewicht: 178 g

Ladestation inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107387545

Mit dem Profi-Stereo-Headset OHS-280 von Callstel plus optional erhältlicher Ladestation chattet und telefoniert man völlig kabellos in bester digitaler Qualität! Dank des abnehmbaren Mikrofons lässt sich die Lieblingsmusik völlig ungestört genießen.Perfekt für Telefonie und Chats: Das Mikrofon richtet man ganz nach Bedarf aus. Und dank modernem Bluetooth 5 genießt man die Freiheit kabelloser Kommunikation mit bis zu 30 m Reichweite!Besonders lange Sprechzeit: Der integrierte Akku liefert Energie für bis zu 18 Stunden Gesprächsdauer. Und zum Laden schließt man das Headset einfach an den PC oder an das USB-Netzteil des Smartphones an. Für noch mehr Komfort sorgt die separat erhältliche 2in1-Ladestation (s.u.).Ideal auch für die musikalische Unterhaltung: Das Headset von Callstel sorgen für einen klasse Stereo-Sound. Und das Mikrofon nimmt man einfach ab. So genießt man seine Pausen oder startet in den Feierabend ganz entspannt mit seiner Wunschmusik.Praktische Bedienung mit einer Hand: Über nur 4 Tasten nimmt man Gespräche an und ruft zurück, aktiviert die Sprachwahl, steuert die Lautstärke und Musikwiedergabe.Bestell-Nr. HZ-3102-625*:Das Headset jederzeit einsatzbereit halten: Bei Nichtgebrauch steckt man es einfach auf die schicke Ladestation. So wird es gleichzeitig auch sicher verwahrt.Clevere Mikrofon-Ablage: Wenn man nur Musikhören möchte ohne dabei an Arbeit zu denken, nimmt man das Mikrofon vom Headset ab und steckt es in die praktische Halterung der Ladestation. So findet man es bei Bedarf schnell wieder. Und das ohne lange auf dem Tisch oder in irgendwelchen Schubladen suchen zu müssen!