Callstel Mobiler Akku-Thermodrucker TD-300 mit 300 dpi, für Windows, Mac, iOS, Android

Keine Extrakosten für Patronen: druckt mit 300 dpi-Auflöung auf A4-Thermopapier

Kostenlose App für Android und iOS: zum Anpassen und Drucken von Seiten im Format bis DIN A4

Der mobile Akku-Thermodrucker TD-300 von Callstel ist so kompakt, dass er überallhin mitgenommen werden kann: auf Geschäftsreisen, im Außendienst, an die Uni, in den Camper oder ins Geschäft bzw. Lager. Per Bluetooth wird der Drucker kabellos mit dem Smartphone oder Tablet verbunden. Die kostenlose App für iOS und Android ermöglicht eine komfortable Bedienung. Dank des integrierten Li-Ion-Akkus mit 2.600 mAh können auch ohne Strom bis zu 44 Seiten ausgedruckt werden. Das Gerät ist mit Windows und macOS kompatibel und kann auch per USB-C angeschlossen werden. Die Thermodruck-Technologie ist kosteneffizient, wartungsarm und umweltbewusst – und es werden weder Tinte noch Toner benötigt!Der mobile Akku-Thermodrucker von Callstel mit 300 dpi liefert scharfe Ausdrucke, egal, wo man sich gerade befindet. Dank integriertem Li-Ion-Akku mit 2600 mAh bleibt man flexibel und druckt bis zu 44 Seiten oder 2 Rollen Thermopapier pro Akkuladung.Das Smartphone oder Tablet lassen sich einfach mit dem Drucker koppeln. Die App für iOS und Android ermöglicht eine komfortable Bedienung und zahlreiche Druckoptionen.Die integrierte Papierrolle nutzt man für den schnellen Druck unterwegs. Oder man setzt auf den externen Papiereinzug, um auch andere Formate bequem zu verarbeiten.Dank USB-C und Treiber für Windows und Mac lässt sich der Drucker nahtlos in die bestehende IT-Umgebung einbinden - ideal für den Einsatz im Büro und unterwegs.Ohne Tinte oder Toner druckt man per Thermodruck-Technologie kosteneffizient, wartungsarm und umweltbewusst.Der mobile Akku-Thermodrucker TD-300 von Callstel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7826-625 zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.Folgende Ersatz-Rollen sind für den TD-300 erhältlich: