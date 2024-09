Callstel Mini-Schlüssel- & Gegenstandsfinder SGF-20, AirTag-komp., MFi, App, schwarz

MFi-zertifiziert: kompatibel zu Geräten von Apple

Kompatibel zu Apples "Wo ist?"-App

Positions-Alarm mit bis zu 20 m Reichweite

Standort-Anzeige in der App

Weltweite Ortung dank Millionen von iOS-Geräten

Wetterfestes Gehäuse nach IP67

MFi-zertifiziert: kompatibel zu Geräten von Apple

Kompatibel zu Apples "Wo ist?"-App

Bluetooth für Verbindung zum Apple-Gerät, Reichweite: bis zu 25 m (freies Feld)

Standort-Bestimmung durch Positions-Alarm mit bis zu 20 m Reichweite oder Standort-Anzeige in App

oder Standort-Anzeige in App Weltweite Ortung: Millionen iOS-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an die iCloud senden

Millionen iOS-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an die iCloud senden Wetterfestes Gehäuse: IP67

Gehäusefarbe: schwarz

Betriebstemperatur: -20 - 60 °C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 10 - 80 % RH

Systemvoraussetzungen: iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1 oder höher

Stromversorgung: Knopfzelle Typ CR2032 (eingelegt) für bis zu 1 Jahr Laufzeit

Maße (Ø x H): 31 x 7 mm, Gewicht: 7 g

Finder SGF-20 inklusive Befestigungsschlaufe und deutscher Anleitung

EAN: 4022107433600

EAN: 4022107433617

er Mini-Schlüssel- & Objektfinder SGF-20 von Callstel erleichtert das Wiederfinden von Alltagsgegenständen. Kompatibel mit Apple AirTag und MFi-zertifiziert, lässt sich der kompakte Finder nahtlos in die App "Wo ist?“ einbinden. Einfach am Schlüsselbund oder in der Tasche befestigt, erfolgt die Ortung schnell und präzise. Auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite sorgt die weltweite Vernetzung für eine zuverlässige Ortung.Mit dem MFI-zertifizierten Schlüssel- und Gegenstandsfinder mit weltweiter Ortung und App von Callstel können verlegte Gegenstände über eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone, iPad oder iMac präzise geortet werden. Der Finder kann am Schlüsselbund befestigt oder in die Handtasche gesteckt werden. Über die App „Wo ist?" kann der Standort des gesuchten Gegenstandes überprüft oder ein Ortungsalarm ausgelöst werden, der mit einem akustischen Signal das Auffinden von Handy, Geldbörse oder anderen Gegenständen erleichtert.Dank der weltweiten Ortungsfunktion bleibt der Standort des Finders auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite nachvollziehbar. Millionen von iOS-Geräten helfen bei der Ermittlung des letzten bekannten Standorts, indem sie das Bluetooth-Signal des Finders empfangen und anonym und verschlüsselt an die iCloud senden.Der Finder ist auch für den Einsatz im Freien geeignet. Mit seinem wetterfesten Gehäuse und einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 25 Metern kann er beispielsweise zur Ortung von Fahrrädern oder Rollern eingesetzt werden.Bestell-Nr. ZX-5576-625Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:Variante in weiß:Bestell-Nr. ZX-5579-625Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de