PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Callstel Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 für Google "Mein Gerät finden"

Millionen Android-Geräte ermöglichen weltweite Ortung

Immer wissen, wo sich Schlüssel, Geldbörse, Hund, Fahrzeug und mehr befinden: Der Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 von Callstel arbeitet mit dem Google-Dienst "Mein Gerät finden" für Android-Geräte zusammen. Der Tracker eignet sich zur Ortung von Schlüsseln, Geldbörsen, Fahrrädern und anderen Gegenständen. Die weltweite Standortermittlung erfolgt über ein Crowdsourcing-Netzwerk aus Millionen Android-Mobilgeräten. Dabei werden alle Standortdaten verschlüsselt übertragen. Das kompakte Gerät lässt sich an verschiedenen Gegenständen befestigen und per Android-App lokalisieren. Eine austauschbare Knopfzelle ermöglicht eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
  • Ideal zum Wiederfinden von Schlüsseln, Geldbörsen, Fahrrädern und mehr
  • Kompatibel zu "Mein Gerät finden" von Google (Android)
  • Austauschbarer Knopfzelle für lange Laufzeit von bis zu 1 Jahr
  • Weltweite Ortung dank Millionen von Android-Mobilgeräten
  • Standortdaten über Crowdsourcing-Netzwerk werden verschlüsselt
Ortung für Schlüssel, Taschen und Geldbörsen: Der Mini-Tracker von Callstel lässt sich jederzeit über Android-Smartphones und -Tablets aufspüren. Andere Android-Geräte in der Nähe können verschlüsselte Standortsignale weiterleiten – selbst wenn der Tracker offline ist. Die Standortdaten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt und lassen sich ausschließlich über das eigene Mobilgerät entschlüsseln.

Signalton beschleunigt die Suche: Per Smartphone lässt sich ein akustisches Signal am Tracker auslösen. So lassen sich auch unter Gegenständen oder in Schubladen versteckte Objekte schnell lokalisieren.

Mehrere Gegenstände gleichzeitig im Blick: Die App zeigt den Standort aller markierten Objekte auf einen Blick – praktisch für Familien, auf Reisen oder im beruflichen Alltag.

Schnelle Einrichtung: Die Kopplung mit der Android-App von Google erfolgt in wenigen Schritten. Die intuitive Bedienung ermöglicht direkten Zugriff auf alle Funktionen.
  • Mini-Tracker zum Auffinden von Schlüssel, Handtasche, Gepäck u.v.m.
  • Weltweite Ortung über Android-App "Mein Gerät finden" von Google
  • Standortdaten über Crowdsourcing-Netzwerk (über andere Android-Geräte) werden Ende-zu-Ende verschlüsselt
  • Ortung des Schlüsselfinders per Signalton
  • Stromversorgung: austauschbare Knopfzelle CR2032 für bis zu 1 Jahr Laufzeit
  • Maße (Ø x H): ca. 32 x 7 mm, Gewicht: ca. 8 g
  • Schlüsselfidner SGF-55 mit eingesetzter Knopfzelle und deutscher Anleitung
Der Callstel Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder für Google "Mein Gerät finden" ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5867-625 zum Preis von 10,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
Callstel 2er-Set Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 für Google / Android
Callstel 4er-Set Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 für Google / Android

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

