Callstel Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 für Google "Mein Gerät finden"

- Ideal zum Wiederfinden von Schlüsseln, Geldbörsen, Fahrrädern und mehr
- Kompatibel zu "Mein Gerät finden" von Google (Android)
- Austauschbarer Knopfzelle für lange Laufzeit von bis zu 1 Jahr
- Weltweite Ortung dank Millionen von Android-Mobilgeräten
- Standortdaten über Crowdsourcing-Netzwerk werden verschlüsselt
Signalton beschleunigt die Suche: Per Smartphone lässt sich ein akustisches Signal am Tracker auslösen. So lassen sich auch unter Gegenständen oder in Schubladen versteckte Objekte schnell lokalisieren.
Mehrere Gegenstände gleichzeitig im Blick: Die App zeigt den Standort aller markierten Objekte auf einen Blick – praktisch für Familien, auf Reisen oder im beruflichen Alltag.
Schnelle Einrichtung: Die Kopplung mit der Android-App von Google erfolgt in wenigen Schritten. Die intuitive Bedienung ermöglicht direkten Zugriff auf alle Funktionen.
- Mini-Tracker zum Auffinden von Schlüssel, Handtasche, Gepäck u.v.m.
- Weltweite Ortung über Android-App "Mein Gerät finden" von Google
- Standortdaten über Crowdsourcing-Netzwerk (über andere Android-Geräte) werden Ende-zu-Ende verschlüsselt
- Ortung des Schlüsselfinders per Signalton
- Stromversorgung: austauschbare Knopfzelle CR2032 für bis zu 1 Jahr Laufzeit
- Maße (Ø x H): ca. 32 x 7 mm, Gewicht: ca. 8 g
- Schlüsselfidner SGF-55 mit eingesetzter Knopfzelle und deutscher Anleitung
Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
Callstel 2er-Set Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 für Google / Android
Callstel 4er-Set Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-55 für Google / Android
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_01_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_02_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_03_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_04_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_05_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_06_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_07_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_08_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_09_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_10_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_11_Tracker_SGF-55.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_12_Tracker_SGF-55.jpg
App-Screens:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5867_App-Screens.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com