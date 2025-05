Callstel Mini-Schlüssel- und Gegenstandfinder SGF-40, kompatibel zur SmartThings-App, IP65

Ideal für Samsung-Mobilgeräte: kompatibel zur SmartThings-App

Standort-Bestimmung durch Positions-Alarm oder Standort-Anzeige in der App

Weltweite Ortung dank Millionen von Samsung-Geräten

Per Finder auch Klingelton am Mobilgerät auslösbar

Smarte Routinen erstellbar für Taste am Finder

Bis zu 12 Monate Batterie-Laufzeit und wetterfestes Gehäuse nach IP65

Kompatibel zu Samsungs SmartThings-App

Bluetooth für Verbindung zum Samsung-Gerät: Reichweite bis zu 50 m (freies Feld)

Weltweite Ortung: Millionen Samsung-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an das SmartThings-Netzwerk von Samsung senden

Smarte Routinen erstellbar: am Finder festlegen, welche Routinen per Tastendruck ausgelöst werden

Betriebstemperatur: -15 bis +45 °C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % RH

Systemvoraussetzungen: Android 10 oder höher und Bluetooth 5

Schlüsselring für einfache Befestigung an Schlüsselbund und Tasche

an Schlüsselbund und Tasche Stromversorgung: Knopfzelle Typ CR2032 für bis zu 12 Monate Laufzeit (enthalten)

Maße (Ø x H): 38 x 9 mm, Gewicht: 15 g

Schlüssel- und Gegenstandsfinder SGF-40 jeweils inklusive Knopfzelle, Schlüsselring und deutscher Anleitung

Jeder kennt den Schreck, wenn der Schlüssel oder die Geldbörse weg sind. Mit dem SmartThings-kompatiblen Callstel Mini-Schlüssel- und Gegenstandfinder SGF-40 lassen sich die verlegten Gegenstände mit einem Samsung-Smartphone oder Tablet zuverlässig per App oder Alarm lokalisieren. Dank IP65-Schutz ist das nur 10 g leichte Gerät gegen Staub, Spritzwasser und kurzes Untertauchen geschützt. Mit Bluetooth 5.3 erreicht der smarte Helfer eine Reichweite von bis zu 50 Metern im Freien. Eine praktische Schlaufe erleichtert das Anbringen an Schlüsselbund, Tasche oder Haustierhalsband.Der Mini-Schlüssel- und Gegenstandsfinder von Callstel wird einfach per Bluetooth mit dem Samsung-Smartphone oder -Tablet-PC gekoppelt und dann am gewünschten Gegenstand befestigt. Vermisst man Schlüsselbund oder Portemonnaie, löst man einfach einen 65 dB lauten Positions-Alarm aus oder sieht sich den Standort in der SmartThings-App an.Auch ohne Bluetooth-Verbindung kann man dank Millionen von Samsung-Geräten seine Gegenstände finden. Befindet sich eines in der Nähe des Finders, empfängt es sein Bluetooth-Signal und sendet den Standort verschlüsselt an das SmartThings-Netzwerk von Samsung.Dank wetterfestem Gehäuse lässt sich der Finder sogar am Fahrrad, Motorrad etc. befestigen. So weiß man im Nu, wo man sein Gefährt abgestellt hat - bequem auf Knopfdruck. Ideal auch zur Ortung von Wohnwagen, Campern, Booten und Anhängern sowie Hunden.Der Finder ist mehr als ein Ortungstool - er ist auch ein praktischer Helfer für das Smart Home! Denn man kann Routinen festlegen, die sich per Tastendruck am Finder auslösen lassen. So schaltet man beispielsweise zu Hause die Beleuchtung, Heizung oder Klimaanlage an oder wieder aus.Der Callstel Mini-Schlüssel- und Gegenstandfinder, komp. zur SmartThings-App, IP65 ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5717 zum Preis von 16,99 Euro erhältlich.Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de