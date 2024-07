Callstel Kabelloses 3in1-Ladepad, Qi- & MagSafe-kompatibel, 2,5-15 Watt, 30 cm

Lädt alle Qi- und MagSafe-kompatiblen Mobilgeräte

Ideal für iPhone, Apple Watch und AirPods

USB-C-Anschluss mit 30 cm Anschlusskabel

Kabelloses und schnelles Laden mit bis zu 15 Watt

Perfekt für unterwegs, da ultraleicht und kompakt

Station für drahtlose Induktions-Ladung: ohne Kabelsalat

Automatischer Ladevorgang: kompatibles Smartphone einfach auflegen

Kompatibel zur Qi- und MagSafe-Technologie

Perfekt für unterwegs: ultraleicht & kompakt

Schnell-Ladefunktion mit bis zu 15 Watt

Input: 5 Volt, 2 A / 9 Volt, 2 A / 12 Volt, 2 A

Output: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 oder 15 Watt

Leistungsaufnahme: 2,5 bis 15 Watt

Netzteil-Kabellänge: 30 cm

Unterstützt Schnellade-USB-Netzteile mit 5, 9 und 12 Volt (2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

Maße: 56 x 56 x 5 mm, Gewicht: 44 g

Ladestation inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107425698

it dem 3in1-Ladepad von Callstel können Qi-fähige Smartphones kabellos aufgeladen werden. Die MagSafe-Technologie ermöglicht das Aufladen von iPhones, Watches und AirPods. Dank Magnetkraft haftet die Schnellladestation an der Rückseite des Smartphones und ist damit besonders praktisch für unterwegs.Modernes kabelloses Laden leicht gemacht: Das Qi-fähige Smartphone zum Aufladen einfach auf die Ladestation legen - ohne ein Kabel einzustecken. Schon wird der Akku per Induktion kabellos mit neuer Energie versorgt.Die Qi-kompatible Ladestation von Callstel wurde speziell für die MagSafe-Technologie entwickelt. Diese ermöglicht das Aufladen von iPhones, ohne dass das Gerät abgelegt werden muss. Dank Magnetkraft haftet die Schnellladestation an der Rückseite des Smartphones und ist damit besonders praktisch für unterwegs.Das Ladepad unterstützt eine maximale Ladeleistung von bis zu 15 Watt und ermöglicht so ein schnelles Aufladen des mobilen Geräts. Voraussetzung ist ein entsprechend leistungsstarkes Netzteil für die Ladestation.Bestell-Nr. ZX-8545-625Auch als 2er-Set erhältlich:Variante 100 cm:Bestell-Nr. ZX-8544-625Auch als 2er-Set und im Bundle mit USB-Netzteil erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de