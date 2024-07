Callstel Full-HD-Sofortbildkamera DV-10.druck mit Thermodrucker, Display, Akku, 16x-Zoom

Für Full-HD-Videos und hochauflösende Fotos

Integrierter Thermodrucker: keine Druckerpatronen notwendig

IPS-Display mit 6,1 cm (2,4") Diagonale

Extras für noch mehr Spaß: Spiele, virtuelle Bilderrahmen, Filter & MP3-Funktion

Kabelloser Akku-Betrieb mit langer Laufzeit

16-facher-Digitalzoom

Sofortbild-Funktion mit Schwarz-Weiß-Thermodruck: keine Druckerpatronen notwendig

keine Druckerpatronen notwendig Video-Auflösung in Pixel: 1920 x 1080 (Full HD 1080p, interpoliert), 1280 x 720 (HD 720p)

Foto-Auflösung: 12 MP

Aufnahme-Format Foto: JPEG, Video: AVI

Farbiges IPS-Display mit 6,1 cm (2,4") Diagonale

Einfache, kindergerechte Bedienung

Mit Blitzlicht, Mikrofon und Lautsprecher

Viele Extras: Spiele, virtuelle Bilderrahmen, Farbfilter und MP3-Funktion

Spiele, virtuelle Bilderrahmen, Farbfilter und MP3-Funktion Inklusive 3 Papier-Rollen: BPA-frei

Für bis zu 60 Bilder pro Rolle

16-facher-Digitalzoom

Maße Fotoausdruck: 85 x 58 mm

Speicher: Steckplatz für microSD-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Trageband für einfachen Transport

Farbe: schwarz/grau, schwarze Tasten

Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: ca. 102 x 71 x 59 mm, Gewicht: 193 g

Full-HD-Sofortbildkamera DV-10.druck inklusive USB-C-Kabel, 3 Thermopapier-Rollen, Trageband und deutscher Anleitung

EAN: 4022107432139

Thermopapier-Rollen für Full-HD-Sofortbildkamera DV-10.druck

Für bis zu 60 Bilder pro Rolle

BPA-freie Papierbeschichtung

4er-Set Thermopapier-Rollen für die Full-HD-Sofortbildkamera DV-10.druck

Für bis zu 60 Bilder pro Rolle

BPA-freie Papierbeschichtung

Maße je Rolle: Durchmesser: 25 mm, Länge: 56 mm, Gewicht: je 22 g

EAN: 4022107432146

Die Full-HD Sofortbildkamera DV-10.druck von Callstel vereint modernste Fotografie mit sofortigem Druckspaß. Ausgestattet mit einem Thermodrucker, einem 16-fachen Zoom und einem übersichtlichen Display ermöglicht sie Aufnahmen in Full-HD-Qualität. Der leistungsstarke Akku sorgt für lange Betriebszeiten und der integrierte Thermodrucker druckt Fotos direkt und umweltfreundlich ohne Tintenpatronen aus. So können Kinder und Erwachsene spielerisch die Welt der Fotografie entdecken und ihre kreativen Ergebnisse sofort in den Händen halten.Die Sofortbildkamera mit Thermodrucker von Callstel bietet den idealen Einstieg in die Welt der Fotografie und Videografie. Mit Videoauflösungen bis Full HD und Fotos mit 12 Megapixeln lernen Kinder und Erwachsene beides spielerisch kennen. Die kompakte Kamera lässt sich einfach über das IPS-Farbdisplay bedienen und ermöglicht den direkten Fotodruck per Schwarz-Weiß-Thermodruck - ganz ohne Tintenpatronen.Fotos direkt auf die Hand: Die aufgenommenen Fotos müssen nicht erst zur Entwicklung, sondern werden auf Wunsch direkt ausgedruckt. Und das einfach per Schwarz-Weiß-Thermodruck - ganz ohne Tintenpatronen.Weitere Extras für noch mehr Spaß: Neben einer MP3-Funktion bietet die Kamera lustige Spiele zum Zeitvertreib sowie virtuelle Bilderrahmen und zahlreiche Farbfilter zur individuellen Gestaltung der Aufnahmen.Bestell-Nr. ZX-7569-625Die neuen Thermopapierrollen ermöglichen das einfache Ausdrucken der Aufnahmen direkt mit der Full HD Sofortbildkamera DV-10.print. Jede Rolle fasst bis zu 60 Ausdrucke.Die BPA-freie Beschichtung sorgt dafür, dass die Ausdrucke bis zu 10 Jahre haltbar sind, ohne die Umwelt zu belasten. Das Papier ist umweltfreundlich und kein Sondermüll, was einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen unterstützt.Bestell-Nr. ZX-7570-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de