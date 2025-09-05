Kontakt
Callstel Faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods

Apple-Geräte überall kabellos, schnell und platzsparend laden

(lifePR) (Buggingen, )
Passend zum Apple Event am 9. September präsentiert Callstel die faltbare 3-in-1-MagSafe-Ladestation. Sie lädt iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig über die Qi-kompatiblen Ladeflächen und benötigt dafür nur einen Stromanschluss. Dank der MagSafe-kompatiblen Magnetflächen lassen sich die Geräte ganz einfach an der richtigen Stelle platzieren. Mit der höhenverstellbaren Smartphone-Halterung und einer Ladeleistung von bis zu 15 Watt bietet die Station optimale Ladeeffizienz und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Das kompakte, faltbare Design macht sie zum perfekten Reisebegleiter, der sich platzsparend in jede Tasche packen lässt.
  • 3in1-Ladestation für kabelloses Laden der wichtigsten Geräte
  • Kompatibel zur MagSafe- und Qi-Technologie
  • iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden
  • Faltbares und kompaktes Design - ideal für Reisen und unterwegs
  • Schnelles Laden mit bis zu 15 Watt
  • Höhenverstellbare Halterung für optimale Smartphone-Ladeposition
Die faltbare 3in1-Ladestation von Callstel ist kompatibel zu iPhone, Apple Watch und AirPods. Alle drei Geräte lassen sich über die Qi-kompatiblen Ladeflächen gleichzeitig mit nur einem Stromanschluss aufladen. Ideal für Nachttisch, Schreibtisch oder auf Reisen. Diese Lösung spart Platz und vereinfacht den Alltag.

Dank MagSafe-kompatibler Magnetfläche platziert man das iPhone ganz einfach an der richtigen Stelle. Es haftet sicher und startet automatisch den Ladevorgang. Auch die Apple Watch und die AirPods finden intuitiv ihre Position - für bequemes und effizientes Laden ohne Nachjustieren.

Im Handumdrehen lässt sich die Station platzsparend zusammenklappen. So passt sie in jede Tasche und begleitet einen auf Geschäftsreisen, im Urlaub oder ins Büro. Das stabile Gehäuse schützt die Technik beim Transport - perfekt für das mobile Laden unterwegs.
  • Faltbare Ladestation für drahtloses Aufladen
  • Kompatibel zur MagSafe- und Qi-Technologie
  • iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden
  • Faltbares Format mit 2 klappbaren Ladeflächen für Laden im Stand und kompakten Transport
  • Höhenverstellbare Halterung: für optimale Smartphone-Ladeposition
  • Winkel der Standfläche einstellbar
  • Nachtlicht mit einstellbarer Helligkeit
  • Automatischer Ladevorgang: Smartphone, Apple Watch und AirPods einfach auf die Ladestation legen
  • Schnell-Ladefunktion mit bis zu 15 Watt
  • Input: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A
  • Output Smartphone: 15 Watt, AirPods: 5 Watt, Apple Watch: 2 Watt
  • Stromversorgung: lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 10 x 7 x 3 cm, Gewicht: 160 g
  • Ladestation inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Die Callstel faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2716-625 zum Preis von 20,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
Callstel 2er-Set Faltbare MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods
Callstel 4er-Set Faltbare MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_01_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_02_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_03_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_04_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_05_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_06_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_07_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2716_08_3in1-MagSafe-Ladestation.jpg 

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

Zu unseren Pressemitteilungenhttps://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

