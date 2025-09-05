Callstel Faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods

- 3in1-Ladestation für kabelloses Laden der wichtigsten Geräte
- Faltbare Ladestation für drahtloses Aufladen
- Kompatibel zur MagSafe- und Qi-Technologie
- iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden
- Faltbares Format mit 2 klappbaren Ladeflächen für Laden im Stand und kompakten Transport
- Höhenverstellbare Halterung: für optimale Smartphone-Ladeposition
- Winkel der Standfläche einstellbar
- Nachtlicht mit einstellbarer Helligkeit
- Automatischer Ladevorgang: Smartphone, Apple Watch und AirPods einfach auf die Ladestation legen
- Schnell-Ladefunktion mit bis zu 15 Watt
- Input: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A
- Output Smartphone: 15 Watt, AirPods: 5 Watt, Apple Watch: 2 Watt
- Stromversorgung: lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 10 x 7 x 3 cm, Gewicht: 160 g
- Ladestation inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
Callstel 2er-Set Faltbare MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods
Callstel 4er-Set Faltbare MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods
Bilderlinks*:
