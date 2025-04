CASAcontrol SOS-Notrufknopf-Set SNS-110 für Senioren, 2x Sender, 1x Empfänger, 110dB, IP44

Hausnotruf für Senioren - ideal für schnelle und einfache Alarmierung

2 spritzwassergeschützte Sender mit gut sichtbarem Knopf für einfache Nutzung

Bis zu 180 m Reichweite für sichereren Empfang auch in großen Gebäuden

Einstellbare Lautstärke bis 110 dB für laute und klare Alarme

64 unterschiedliche Melodien zur Auswahl für individuelle Alarmanpassung

Erweiterbar um bis zu 6 zusätzliche Sender für mehr Sicherheit

SOS-Notrufknopf-Set bestehend aus 1 Empfänger und 2 Sendern mit großem, gummiertem SOS-Knopf

mit großem, gummiertem SOS-Knopf Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen: bis zu 110 dB

Bis zu 180 Meter Funk-Reichweite: für zuverlässige Signalübertragung

für zuverlässige Signalübertragung 64 Melodien zur Auswahl für einen individuellen Alarm

für einen individuellen Alarm Erweiterbar um bis zu 6 zusätzliche Sender für mehr Sicherheit

Spritzwassergeschützt Sender: IP44

IP44 Stromversorgung Empfänger: 230 Volt, Sender: je 1 Knopfzelle CR2032 (enthalten)

Maße: 78 x 72 x 70 mm, Gewicht: 180 g

SOS-Notrufknopf-Set SNS-110 bestehend aus 1x Empfänger, 2x Sender (inklusive Knopfzellen) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107445528

Das SOS-Notrufknopf-Set SNS-110 von CASAcontrol bietet Senioren und Pflegebedürftigen schnelle Hilfe auf Knopfdruck. Zwei spritzwassergeschützte Handsender mit großen, gummierten SOS-Tasten sorgen für eine einfache Handhabung, ideal auch bei eingeschränkter Motorik. Mit einer Funkreichweite von bis zu 180 Metern sorgt das Set auch in größeren Gebäuden für eine zuverlässige Signalübertragung. Der Empfänger bietet 64 wählbare Melodien und eine in fünf Stufen einstellbare Lautstärke von bis zu 110 dB, so dass Alarme laut und deutlich wahrgenommen werden. Für zusätzliche Sicherheit kann das System um bis zu sechs weiteren Sendern erweitert werden. Die Sender sind spritzwassergeschützt nach IP44, was den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht.Schnelle Hilfe auf Knopfdruck: Das SOS-Notrufknopf-Set von CASAcontrol sorgt für Sicherheit in jeder Situation. Das Set besteht aus zwei Sendern mit großer, gummierter roter Taste für eine unkomplizierte Handhabung - besonders geeignet für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Motorik.Für maximale Sicherheit: Eine Reichweite von bis zu 180 Metern ermöglicht eine zuverlässige Funkverbindung auch in weitläufigen Räumen oder mehrstöckigen Häusern.Individuell einstellbar: Dank fünf wählbarer Lautstärken bis 110 dB und 64 verfügbaren Melodien lässt sich der Empfänger flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen.