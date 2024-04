CASAcontrol Funk-Durchgangsmelder & Alarm, PIR, mobil mit batteriebetriebener Klingel oder stationär mit Steckdosen-Klingel: So weiß man immer, wenn jemand Wohnung oder Laden betritt

Batteriebetriebene Klingel und Ladenglocke

38 Klingel-Melodien und 4 Lautstärke-Stufen einstellbar

Auch als Einbruchalarm einsetzbar: bis 110 dB laut

PIR-Bewegungssensor mit 120° Erfassungsbereich und 5 m Reichweite

PIR-Sensor kann mit Batterien oder per USB betrieben werden

Bis zu 180 m Funk-Reichweite

Funk-Durchgangsmelder mit Klingel-Funktion DGM-150

Ideal z.B. für den Eingangsbereich von Läden, Lokalen, Vereinsheimen oder die Terrassentür

Auch als Türklingel einsetzbar

Erkennt Personen und Tiere

Auslösung des Klingeltons per Bewegungserkennung

38 verschiedene Klingel-Melodien auswählbar

Lautstärke in 4 Stufen einstellbar: 25 bis 110 dB

Sender mit PIR-Bewegungs-Sensor: 120°-Erfassungswinkel (horizontal) / 15°(vertikal), bis zu 5 m Reichweite, mit Ein-/Ausschalter

Funk-Reichweite: bis zu 180 m

Einfache Bewegungs-Sensor-Montage mit Wandhalterung

Flexibel ausrichtbar: Wandhalterung horizontal und vertikal neigbar

Wandhalterung horizontal und vertikal neigbar
Status-LED für Betriebsanzeige

Mobiler Klingel-Empfänger mit integrierter Aufhänge-Öse

mit integrierter Aufhänge-Öse Farbe: weiß

Stromversorgung Bewegungs-Sensor: 3 Batterien Typ AAA / Micro oder per Micro-USB (Batterien oder USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

Stromversorgung Empfänger: 3 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

Maße Bewegungs-Sensor: 76 x 81 x 44 mm, Gewicht: 58 g

Maße Empfänger: 109 x 64 x 21 mm, Gewicht: 92 g

Funk-Durchgangsmelder inklusive Empfänger, Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

Klingel und Ladenglocke für 230-Volt-Steckdose

Funk-Durchgangsmelder mit Klingel-Funktion DGM-170

Steckdosen-Klingel-Empfänger

Farbe: weiß

Stromversorgung Bewegungs-Sensor: 3 Batterien Typ AAA / Micro oder per Micro-USB (Batterien oder USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

Stromversorgung Empfänger: 230 Volt (Steckdosen-Gerät, Eurostecker)

Maße Bewegungs-Sensor: 76 x 81 x 44 mm, Gewicht: 58 g

Maße Empfänger: 110 x 64 x 65 mm (mit Stecker), Gewicht: 73 g

Funk-Durchgangsmelder inklusive Empfänger, Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

Der Funk-Durchgangsmelder von CASAcontrol meldet Besucher im Geschäft oder Büro sowie ungebetene Gäste in der Wohnung oder dem Camper. Dank PIR-Sensor ertönt bei jeder Bewegung ein Klingelton, dessen Lautstärke sich 4-stufig bis 110 dB einstellen lässt. Zwei Klingel-Varianten stehen zur Verfügung: Batteriebetrieben oder als Steckdosen-Gerät mit Eurostecker.Keinen Kunden verpassen: Mit dem zweiteiligen Funk-Durchgangsmelder von CASAcontrol weiß man sofort Bescheid, wenn jemand das Geschäft oder das Büro betritt. Denn sobald eine Bewegung erkannt wird, ertönt der eingestellte Klingelton.Ideal auch als Einbruchalarm: Die Lautstärke lässt sich 4-stufig bis 110 dB einstellen. So sichert man abgelegene Zugänge und weiß, wenn diese jemand unbefugt betritt!Überall in Hörweite: Der Funk-Bewegungs-Sensor hat eine Reichweite von bis zu 180 Metern. So nimmt man den Klingel-Empfänger bei Bedarf auch ganz einfach in jeden Raum mit. Oder hängt ihn dank integrierter Öse einfach auf.Hängt man den Bewegungsmelder einfach in Türnähe auf, hat man alles im Blick. Dank der horizontal und vertikal schwenkbaren Wandhalterung lässt er sich immer optimal ausrichten. Und die Stromversorgung über Batterien oder USB macht den Einsatz besonders flexibel.Mehr Sicherheit auch zu Hause: Mit dem Durchgangsmelder lässt sich beispielsweise das Wohnzimmer bei geöffneter Terrassentür überwachen, während man in der Küche oder im Arbeitszimmer beschäftigt ist. Auch Tiere wie Katzen erkennt der Sensor zuverlässig. Selbst beim Camping informiert er sofort, wenn ungebetene Gäste den Wohnwagen oder das Wohnmobil betreten.Zwei Varianten: Mobil mit batteriebetriebener Klingel oder stationär mit Steckdosenklingel, jeweils in weiß oder schwarz:Bestell-Nr. ZX-8550-625Variante in schwarz:Bestell-Nr. ZX-8551-625Den Klingel-Empfänger kann man bei Bedarf in jeden Raum mitnehmen und in eine Steckdose stecken.Bestell-Nr. ZX-8552-625Variante in schwarz:Bestell-Nr. ZX-8553-625