AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor mit WLAN, Datenlogger-Funktion und App-Alarm

Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Formaldehyd, CO₂ und VOC

Kostenlose App für Aufzeichnung der Daten und zum Auslösen smarter Aktionen

App-Alarm und Push-Nachricht bei Erreichen eines eingestellten Werts

Datenlogger erfasst alle Sensor-Signale bis zu 7 Tage

Inklusive Halterung für Befestigung an Boden, Decke oder Wand

5in1 Luftqualitäts-Sensor mit App und Datenlogger-Funktion

Ideal auch für Klassenzimmer, Büros, u.v.m.

Bestimmt Gesamt-Belastung durch flüchtige organische Verbindungen (TVOC)

Zeigt die Formaldehyd- und Kohlendioxid-Belastung (CO₂)

Messbereich Temperatur: 0 bis +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %

Datenlogger: speichert Daten für 7 Tagen in Folge

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Werte-Anzeige, Push-Benachrichtungen und Langzeit-Datenauswertung, Zugriff per Smartphone auch von weltweit

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Automatische Funktionen programmierbar, B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Temperatur-abhängigen Schalten eines Klimagerätes, Luftfilters u.v.m.

Mit Halterung für Befestigung an Boden, Decke oder Wand

Stromversorgung: 5 V DC 1 A per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße (Ø x H): 90 x 35 mm, Gewicht: 59 g

Sensor inklusive Halterung, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Gute Luft muss kein Zufall sein! Mit dem AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor behält man per App immer Temperatur, Luftfeuchte, Formaldehyd und CO₂ im Blick und wird beim Überschreiten der Grenzwerte auch gewarnt!Die Luftqualität zu Hause immer im Blick: Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit hat man ab sofort immer bequem auf dem Smartphone im Blick. So weiß man dank Push-Benachrichtigung sofort, wenn es Zeit wird zum Lüften oder zum Heizen. Neben CO₂ zeigt das Messgerät auch die Konzentration aller flüchtigen organischen Verbindungen, kurz TVOC. So wird man auch über Schadstoffe informiert, die die Raumluft belasten könnten.Macht auch das Smartphone zum Klima-Messgerät: Einfach den smarten Luftqualitäts-Sensor von AGT über WLAN mit dem Mobilgerät koppeln und schon sieht man per kostenloser App sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit - per Smartphone auch von weltweit! Die App alarmiert, sobald die eingegebenen Maximal- und Minimal-Werte über- oder unterschritten werden. Zudem wertet man dank Datenlogger die gemessenen Werte der vergangenen 7 Tage bequem aus.Das "ELESION Smart Home“ automatisieren: Einfach andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern - direkt über das Smartphone!Die Geräte lassen sich miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet die App-kompatible Klimaanlage automatisch ein, wenn es zu warm wird. Oder der Entfeuchter an sehr feuchten Tagen. Oder man lässt den App-kompatiblen Luftfilter einschalten, sobald eine höhere Schadstoff-Konzentration angezeigt wird. Noch bequemer kann man kaum für ein angenehmes Raumklima sorgen!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5092-625Screenshots der App:Auch als 3er-Set:Bestell-Nr. ZX-5108-625Und als Bundle mit einem E27 LED Leuchtmittel:Luminea Home Control WLAN-LED-Lampe für Amazon Alexa & Google Assistant, E27, RGB, CCT, 9 W (ZX-2985): https://www.pearl.de/a-ZX2985-3103.shtml Bestell-Nr. ZX-5109-625Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube .PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de

