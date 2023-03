7links WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-740, 2K-Auflösung, Tracking, Nachtsicht, IP65

Hohe 2K-Auflösung mit 2304 x 1296 Pixeln (1296p)

Kamera IPC-740 mit Wandhalterung inklusive USB-Stromkabel (3 m), Bohrschablone, Montagematerial und deutscher Anleitung

Die WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-740 von 7links behält alles im Blick und warnt lautstark mit bis zu 95 dB! Per kostenloser App „ELESION" ist auch von überall weltweit die Kontrolle möglich und man sieht auf dem Display des Smartphones, was sich vor der Kamera tut.Haus und Grundstück jederzeit im Blick behalten: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die Outdoor-WLAN-IP-Überwachungskamera von 7links automatisch auf, sobald sich in ihrem Blickfeld etwas bewegt. Dank Pan-Tilt-Funktion und Tracking folgt die Kamera sogar dem erkannten Objekt und hält es im Bild. Möchte man nur über Menschen informiert sein, die sich dem Eigentum nähern, dann schaltet man einfach die intelligente Personenerkennung zu - für Überwachung auf die smarte Art.Geräuscherkennung ist mit an Bord: Schrillt der Feuermelder oder die Alarmanlage geht los, dann startet die Überwachungskamera automatisch die Aufnahme. So zeichnet man verdächtige Vorkommnisse sofort auf und hat sie später z.B. als Beweise direkt zur Hand.Beste Sicht bei Nacht - sogar in Farbe: Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchten weiße und Infrarot-LEDs das Bild aus und sorgen für bestmögliche Sicht auch im Dunkeln.Abschreckung integriert: Verdächtige Personen verjagt man einfach per manuellem Sirenen-Alarm. Das bis zu 95 dB laute Signal hört man auch in weiter Entfernung. Möglichen Einbrechern ist damit sofort klar, dass sie entdeckt wurden.Mit Gegensprech-Funktion: Per Mikrofon und Lautsprecher werden ganz einfach z.B. Hausierer und potentielle Einbrecher abgeschreckt!Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle und sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!Das smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise schaltet das Licht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.