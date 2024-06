7links WLAN-2K-Überwachungskamera IPC-485.track, Pan/Tilt, Tracking, Sirene, Privat-Modus

Privatsphäre-Modus: Kamera fährt für Überwachungspause vollständig ein

4-MP-Sensor für hochauflösende Videos mit 2560 x 1440 Pixeln

1-Tasten-Anruf an gekoppelte App, mit Gegensprechfunktion

Mit Baby-Schrei-Erkennung, definierbarer Alarmzone und 80-dB-Sirene

Nachtsicht dank Infrarot-LEDs: bis zu 10 Meter Reichweite

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

4-MP-Bildsensor für Videos in hochauflösendem 2K mit 2560 x 1440 Pixeln (1440p)

Intelligente Personen-Erkennung: unterscheidet für die Aufnahme auf Wunsch zwischen Personen und anderen beweglichen Objekten

folgt erkannten Objekten automatisch und hält Personen im Bild 360°-Rundum-Sicht: dreht horizontal um 355° und schwenkt vertikal um 180°

Aktivierbare Geräuscherkennung für noch genauere Benachrichtigung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders oder einer Alarmanlage

unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellungen, Live-View, Anschauen der Aufnahmen und Push-Nachrichten bei Kamera-Aktivierung

mit Taste an der Kamera für Anruf-Funktion an die App Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Integrierte Sirene für Alarm: bis zu 80 dB

Privatsphäre-Modus: Kamera dreht sich zur Basis, sodass das Objektiv für eine Überwachungspause verdeckt wird

Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

Leistungsaufnahme: 5 Watt

Stromversorgung: per USB-C

Maße (Ø x H): 70 x 60 x 115 mm, Gewicht: 168 g

IP-Überwachungskamera IPC-485.track inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), USB-A-Netzteil, Wand- und Deckenhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107432573

Die 7links WLAN-2K-Überwachungskamera IPC-485.track bietet modernste Pan/Tilt-Funktion, eine intelligente Bewegungsverfolgung und eine integrierte Sirene für maximale Sicherheit. Der Privatsphäre-Modus fährt die Kamera für Überwachungspausen komplett ein. Die Kamera zeichnet mit ihrem 4 MP Sensor mit 2560 x 1440 Pixeln hochauflösende Videos auf - dank Infrarot-LEDs mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern auch bei Nacht. Die perfekte Lösung für Rundum-Überwachung und Schutz.Hat selbstständig alles im Blick: Per Bewegungserkennung nimmt die WLAN-Pan-Tilt-Überwachungskamera von 7Links automatisch auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld bewegt. Dank zuschaltbarer Personenerkennung werden sogar Fehlalarme, etwa durch Haustiere, reduziert. Und dank automatischer Bewegungsverfolgung hält die Kamera Personen und andere Objekte immer im Bild. Dabei schwenkt sie horizontal bis zu 355° und vertikal bis zu 90°. So deckt der Überwachungshelfer 360° eines Raumes ab - und damit jeden Winkel in Wohnzimmer, Büro oder Lagerraum.Einbrecherschreck integriert: Einfach die Sirene aktivieren. Schon ertönt ein bis zu 80 dB lautes Alarmsignal aus dem Lautsprecher der Kamera. Hausierer und andere ungebetene Gäste werden so wirkungsvoll abgeschreckt - nachts oder während der Urlaubszeit.Hochauflösende Aufnahmen in 2K - auch bei Nacht: Bei eingelegter Speicherkarte nimmt die Kamera automatisch auf, sobald sich etwas in ihrem Sichtfeld bewegt. Von der Dämmerung bis zum Morgengrauen hellen Infrarot-LEDs das Bild zusätzlich auf. So nimmt der Sicherheitsexperte auch auf, was sich im Dunkeln abspielt!Überwachungsfreie Privatsphäre schaffen: Sobald man anwesend ist, aktiviert man einfach den Privatsphäre-Modus. Das Kameraobjektiv wird verdeckt und die Kamera überwacht erst wieder, wenn man es wünscht. Auf Wunsch auch zeitgesteuert!Mit der App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sehen, was vor der Kameralinse passiert. Dank Bewegungserkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität! Livebild aktivieren, Gegensprechfunktion nutzen und vieles mehr.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!