7links Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN, Sirene

Der Sicherheitsdienst: Erkennt Personen, verfolgt Bewegungen und löst Alarm aus

Die Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-890 von 7links mit 360°-Schwenkfunktion und 4-Megapixel-Sensor überwacht jeden Winkel des Außenbereichs in gestochen scharfer 2K-Auflösung. Die intelligente Kamera erkennt Personen und Geräusche, verfolgt Bewegungen automatisch und schlägt bei Bedarf mit einer 85 dB lauten Sirene Alarm. Bis zu 10 Meter Nachtsicht – wahlweise auch in Farbe – sowie eine 2-Wege-Kommunikation sorgen für lückenlose Sicherheit rund um die Uhr. Über die kostenlose ELESION-App behält man weltweit per Live-Bild den Überblick. Dank Dualband-WLAN mit WiFi 6 und LAN-Anschluss ist eine stabile und zuverlässige Verbindung gewährleistet.
  • 4-Megapixel-Sensor für 2K-Videoauflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)
  • LAN und Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 GHz und WiFi 6 für beste WLAN-Stabilität
  • Pan-Tilt-Funktion für 360°-Überwachung und bis zu 10 m Nachtsicht, auch in Farbe
  • Bewegungsmelder mit Sirenen-Alarm bis 85 dB und 2-Wege-Kommunikation
  • Mit Geräusch- und Personen-Erkennung sowie Bewegungsverfolgung
  • Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Live-Bild-Anzeige u.v.m.
Rundum-Blick für beste Sicherheit: Die Outdoor-Kamera von 7links schwenkt in alle Richtungen und sorgt mit 2K-Auflösung für gestochen scharfe Bilder. So entgeht einem kein Detail auf dem Grundstück - egal, wo sich etwas tut.

Zuverlässige Erkennung von Personen: Die smarte Bewegungserkennung unterscheidet zwischen Menschen, Tieren oder bewegten Objekten wie Autos. Die Kamera reagiert nur auf relevante Ereignisse und spart so Speicherplatz und unnötige Benachrichtigungen.

Sicherheit bei Tag und Nacht: Bei Dunkelheit schalten sich automatisch die weißen LEDs oder die Infrarot-Nachtsicht ein - je nach Einstellung. So behält man alles in Farbe oder Schwarz-Weiß im Blick, selbst wenn es draußen stockfinster ist.

Abschreckung inklusive: Im Ernstfall lässt sich per App ein 85 Dezibel lauter Sirenen-Alarm auslösen. Er schlägt ungebetene Gäste in die Flucht und macht zugleich die Nachbarn aufmerksam.

Privatsphäre mit einem Fingertipp: Ist der Privatsphäremodus aktiviert, fährt die Kamera das Objektiv ein und beendet alle Aufnahmen - ideal z. B. beim Gartenfest mit Freunden.

Alles per kostenloser App „ELESION" steuern: Mit der App hat man weltweit Zugriff auf das Kamerabild. Werden Bewegungen erkannt, erhält man sofort eine Benachrichtigung und kann sogar per Gegensprech-Funktion mit Besuchern vor der Kamera sprechen.
Die 7links Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN, Sirene ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5800-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich

7links 2er-Set Pan-Tilt-Outdoorkameras IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN

7links 4er-Set Pan-Tilt-Outdoorkameras IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

