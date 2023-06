7links PTZ-Überwachungskamera IPC-398.app mit 2K+, Laser-LEDs, 20x-Zoom, WLAN, App, 360°

2 gerichtete Laser-IR-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 100 m Reichweite

Extrahohe Auflösung in 2K+ (5 MP) mit 2560 x 1920 Pixeln

20-fach optischer Zoom für bestes Bild auch beim Vergrößern

Riesiges 360°-Sichtfeld dank Pan-Tilt-Funktion

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart

2560 x 1920 Pixel (5 MP) H.265-Videokompression: hochauflösend bei geringem Speicherplatz-Bedarf

(IR mit 850 nm) für Nachtsicht mit bis zu 100 m Reichweite 4 weiße Licht-LEDs für Nachtsicht auch in Farbe

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellungen, Steuerung, Patrouille-Funktion, Push-Nachricht bei Bewegung und Live-Bild-Anzeige

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Zugriff auf Kamera-Live-Bild auch per Internet-Browser

Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB (austauschbare Speicherkarte mit 64 GB vorinstalliert)

Leistungsaufnahme: 24 Watt

Wetterfestes Gehäuse: IP66

IP66 Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil (Eurostecker)

Maße: 38 x 180 x 124 mm, Gewicht: 850 g

Überwachungskamera IPC-398.app inklusive Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107411585

Haus und Hof lassen sich tags wie nachts in 2K-Auflösung und 360°-Sichtfeld mit der der PTZ-Überwachungskamera IPC-398.app von 7links bequem überwachen. Dank der kostenlosen App „ELESION" hat man auch von unterwegs Zugriff auf die Steuerung und sieht, was sich vor der Linse abspielt. Und per Mikrofon und Lautsprecher werden sogar potentielle Einbrecher abgeschreckt!Extra-hochauflösend überwachen: Denn diese Überwachungskamera unterstützt die Auflösung in 2K+ mit 2560 x 1920 Pixeln. Damit liefert der Überwachungshelfer ein mehr als doppelt so scharfes Bild wie vergleichbare Kameras mit Full-HD-Auflösung!Smarte Überwachung: Die hochauflösende Überwachungskamera kann auf Wunsch zwischen Personen und anderen beweglichen Objekten unterscheiden. So nimmt sie bei Bewegung automatisch nur das auf, worauf es ankommt.Nachtsicht in bis zu 100 Metern dank 4 Standard- und 2 gerichteten Laser-Infrarot-LEDs. Bei Dämmerung und Dunkelheit wird die Szene natürlich automatisch beleuchtet. Und möchte man auf kurze Distanz in Farbe sehen, was vor sich geht, schaltet man einfach die 4 weißen Licht-LEDs ein.Riesiges 360°-Sichtfeld mit extragroßem Zoom: Die PTZ-WLAN-Überwachungskamera mit 2K von 7links dreht sich per App-Befehl bis zu 355° um die eigene Achse und schwenkt um bis zu 90°. So hat man Haus, Hof, Garten und mehr vollständig im Blick. Und fürs Detail zoomt man optisch bis zu 20-fach ins Bild - ohne Qualitätsverlust!Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten und Einstellungen vornehmen. Dann sieht man auf dem Mobilgerät, was sich vor der Kamera-Linse tut. Die Bewegungs-Erkennung der Kamera informiert automatisch über jede Aktivität. Und per Mikrofon sowie Lautsprecher schreckt man ganz einfach z.B. Hausierer und potenzielle Einbrecher ab!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5376-625