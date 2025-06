7links Dualband-WiFi-6-Reiserouter WLR-500.vpn, bis 3.000 Mbit/s, WISP, Open-VPN, USB-C

Für die Reise und zu Hause: Dualband-WiFi-6 mit 2,4 und 5 GHz, bis 3.000 Mbit/s

Ermöglicht auch vom Ausland aus die Nutzung gewohnter Streaming-Plattformen

OpenVPN & WireGuard sind vorinstalliert & mit zahlreichen VPN-Dienstanbietern kompatibel

Zusätzlicher LAN-Anschluss mit bis zu 2,5 Gbit/s und USB-3.0-Port

WISP-Modus für kabellosen Internet-Zugriffspunkt direkt über Router

Cloudflare-DNS für zusätzliche Sicherheit gegen potenziell gefährliche Webseiten

Mobiler WiFi-6-Router im Taschenformat: ideal für zu Hause und auf Reisen

Dualband-WLAN mit bis zu 3.000 Mbit/s: bis 574 MBit/s bei 2,4 GHz und bis 2.402 MBit/s bei 5 GHz, automatische Frequenzband-Auswahl für beste Leistung

Zusätzlichen LAN-Anschluss (RJ45): bis zu 2,5 Gbit/s Datenübertragungsrate

WISP-Modus: für kabellosen Internet-Zugriffspunkt direkt über Router, mit Unterstützung für kabelgebundene (LAN-)Geräte

Repeater-Funktion: zur einfachen Verstärkung vorhandener WLAN-Signale

Open-VPN-Client und -Server: zum Einrichten eines persönlichen Netzwerks für anonymisierten Internetzugriff, kompatibel zu zahlreichen VPN-Providern*

DNS (Domain Name System) über Cloudflare: für zusätzliche Sicherheit gegen potenziell gefährliche Webseiten

USB-3.0-Port: zum Anschluss von externen Speichermedien

2 leistungsstarke Antennen: bis 23 dBm Sendeleistung

Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n

Unterstützte Verschlüsselungen: WPA2-PSK und WPA3

Einfache Konfiguration per Web-Interface im Browser

Leistungsaufnahme: 15 Watt

Stromversorgung: per USB-C (mit USB-Netzteil oder USB-Powerbank)

Maße: ca. 118 x 80 x 28 mm, Gewicht: 409 g

Router inklusive USB-C-Netzteil, Netzwerkkabel (60 cm) und deutscher Anleitung

Kompatibilität zu folgenden VPN-Providern:

NordVPN

Surfshark

ExpressVPN

CyberGhost VPN.

Private Internet Access (PIA)

ProtonVPN

Mullvad VPN

IVPN

VyprVPN

StrongVPN

IPVanish

Hide.me

Windscribe

Möchte man unterwegs im Internet surfen, besteht immer die Gefahr der unsicheren WLAN-Verbindung und eines Angriffs durch Betrüger, die sensible Daten abgreifen.Mit einem eigenen VPN-Router ist man auf der sicheren Seite und kann sogar Ländergrenzen umgehen, um beispielsweise seine Streamingdienste zu nutzen. Der Dualband-WiFi-6-Reiserouter WLR-500.vpn von 7links schafft eine sichere VPN-Bindung zum heimischen Router. Einfach beim bestehenden VPN-Konto anmelden und der Router verschlüsselt automatisch den Netzwerkverkehr im verbundenen Netzwerk!Mit dem Dualband-WiFi-6-Reiserouter WLR-500.vpn von 7links genießt man ultraschnelle Übertragungsraten von bis zu 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und bis zu 2.402 Mbit/s im 5-GHz-Band. Das ist perfekt für nahtloses Streaming, Arbeiten und Surfen - zu Hause sowie auf Reisen im Hotel, in der Ferienwohnung oder auf dem Campingplatz.Dank LAN-Anschluss für bis zu 2,5 Gbit/s Datenübertragungsrate kann man kabelgebundene Hochgeschwindigkeits-Verbindungen nutzen. Und am USB-3.0-Port lassen sich zusätzliche Speicher anschließen, beispielsweise ein USB-Stick für Media-Streaming.Der WISP-Modus ermöglicht einen direkten Internet-Zugriffspunkt über den WLAN-Router. Per Open-VPN-Client und -Server richtet man überall sein persönliches, sicheres Netzwerk ein. Ideal um die Surfdaten auf Geschäftsreisen und auch Zuhause nicht preis zu geben.Mit sicherem DNS über Cloudflare schützt man seine Daten zusätzlich gegen potenziell gefährliche Webseiten. Alle Einstellungen lassen sich bequem per App steuern und man behält die volle Kontrolle über seine Netzwerksicherheit.Integriertes VPN: Das persönliche Netzwerk ermöglicht einen anonymisierten Internetzugriff. So kann man beispielsweise im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise vom Ausland aus eine Ländersperre umgehen.Der Router ist so klein, dass er sogar in die Hosentasche passt. Mit etwa 400 g fällt er zudem kaum ins Gewicht. So hat man überall sicheren Internetzugang, egal wo man ist.Der 7links Dualband-WiFi-6-Reiserouter WLR-500.vpn ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5738 zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.