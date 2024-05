7links Dual-Linsen-WLAN-Pan-Tilt-IP-Kamera IPC-505.duo, Full HD, Farb-Nachtsicht, IP66

Dual-Full HD Kamera, Dunkellicht-Technologie für Farb-Aufnahmen auch im Dunkeln

1x Pan-Tilt-Linse & 1x feste Linse für volle 360°-Rundumsicht ohne tote Winkel

Bewegungs- und Personenerkennung, mit zuschaltbarem Tracking

Mit H.265 für hochauflösende Videos, Gegensprech-Funktion und SD-Recording

Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Live-Bild-Anzeige u.v.m.

LAN-Port sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse IP66

Dual-Kameralinsen für Sicht in 2 Richtungen gleichzeitig

1x Pan-Tilt-Kameralinse: dreht sich horizontal um 355° und schwenkt vertikal um 90°, für volle 360°-Rundumsicht

Lichtstarke Objektive mit Brennweite: 4 mm, Bildwinkel: 80°

Videos in Full-HD-Auflösung: je 1920 x 1080 Pixel (3 Megapixel, Full HD 1080p)

Nachtsicht in Farbe dank Dunkellicht-Technologie und weißen LEDs, Reichweite: bis zu 15 Meter, schaltet sich bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch ein

Automatischer Aufnahmestart dank Bewegungserkennung

Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Live-Bild-Anzeige, Push-Benachrichtigungen u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

LAN-Anschluss für stabile Internet-Verbindung

Stromversorgung: per 230-Volt-Netzteil (Länge Netzteil-Kabel: 2,5 m)

Maße: 175 x 115 x 99 mm, Gewicht: 500 g

Kamera IPC-505.duo mit Wandhalterung inklusive Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

Mit der Dual-Linsen-WLAN-Pan-Tilt-IP-Kamera IPC-505.duo von 7links kann ein 360°-Bereich in Full-HD überwacht werden. Die Bewegungs- und Personenerkennung mit zuschaltbarem Tracking informiert über Personen im Sichtfeld per ELESION-App - dank Dunkellicht-Technologie sogar bei Dämmerung und Dunkelheit.Die Dual-Lens-WLAN-Pan-Tilt-IP-Kamera von 7links bietet eine innovative Lösung für umfassende Überwachung und Sicherheit. Ausgestattet mit einem festen und einem beweglichen Objektiv mit Pan-Tilt-Funktion ermöglicht die Kamera die Überwachung großer Bereiche und die gleichzeitige Beobachtung eines bestimmten Objekts. So gehören tote Winkel der Vergangenheit an!Die hochentwickelte Überwachungskamera unterscheidet präzise zwischen Personen und anderen bewegten Objekten wie Tieren. Automatische Aufnahmen werden nur bei relevanten Bewegungen ausgelöst, wodurch lästige Fehlalarme vermieden werden.Dank der Dunkellicht-Technologie sind Farbbilder auch bei schwachem Licht, wie z.B. einer Straßenlaterne, möglich. Bei völliger Dunkelheit können zusätzlich weiße Beleuchtungs-LEDs aktiviert werden, um eine klare Sicht zu gewährleisten.Mit der App "ELESION" ist das Livebild der Kamera jederzeit auf Android- und iOS-Mobilgeräten verfügbar. Die Nutzer erhalten auf Wunsch Benachrichtigungen, wenn sich jemand im Sichtbereich der Kamera bewegt. So kann sofort auf unvorhergesehene Ereignisse reagiert werden.Die Überwachungskamera lässt sich nahtlos in bestehende Smart Home Systeme integrieren. Über die App "ELESION" können andere kompatible Geräte zentral gesteuert und miteinander vernetzt werden. So kann beispielsweise das Licht im Wohnzimmer automatisch eingeschaltet werden, wenn die Kamera eine Bewegung registriert.Die ELESION-Geräte sind mit bestehenden Smart-Life- und Tuya-Systemen kompatibel, so dass eine zentrale Steuerung aller Geräte über eine entsprechende App möglich ist. Automatische Funktionen bieten zusätzlichen Komfort und erhöhen die Effizienz des SmartLife- und Tuya-Systems.