7links 4G-Micro-IP-Kamera IPC-90.lte mit Full HD, PIR-Bewegungssensor, IR-Nachtsicht

Ideal für den Einsatz an Orten ohne WLAN-Anbindung, z.B. in Gartenlauben, Berghütten, Wohnmobilen u.v.m.

Hochauflösende Full-HD-Videos: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

1920 x 1080 Pixel (1080p) Video-Kompression: H.265 für mehr Details bei geringem Speicherplatzbedarf

Bildwinkel: 120°

PIR-Sensor für automatische Aufnahme bei Bewegung, Erfassungswinkel: 115°, Reichweite: 5 m

Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 8 m Reichweite: automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit

Mikrofon integriert für Aufnahmen mit Ton

Netzwerkverbindung über LTE-Mobilfunk-Anbindung (4G)*: Steckplatz für Nano-SIM-Karte (nicht enthalten)

Kostenlose App "ELESION" für Android und iOS: für weltweiten Zugriff, Einstellungen, Push-Benachrichtigung bei Bewegung, Live-View, Aufnahmen ansehen und aufnehmen auf Mobilgerät

Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte mit bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen)

Einfache Montage: flexible Kugelkopf-Halterung zum Anschrauben

Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit und 20 Tage Stand-by, lädt per USB-C (auch für Dauerstrom-Versorgung, Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

und lädt per USB-C (auch für Dauerstrom-Versorgung, Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen) Maße: 45 x 45 x 59 mm, Gewicht: 95 g

Micro-IP-Kamera IPC-90.lte inklusive Kugelkopf-Halterung, USB-Stromkabel (USB-A auf USB-C, 1 m), Montagematerial und deutscher Anleitung

Die 7links 4G-Micro-IP-Kamera IPC-90.lte mit Full HD, PIR-Bewegungsmelder und IR-Nachtsicht überwacht dank Mobilfunkverbindung auch an Orten ohne verfügbares WLAN. So kann die Kamera auch dort eingesetzt werden, wo man nur mit dem Smartphone Empfang hat. Dank des PIR-Bewegungssensors zeichnet die Kamera automatisch auf, sobald sich etwas in ihrem Sichtfeld bewegt und mithilfe der Infrarot-LEDs zeichnet die Kamera auch auf, was sich in bis zu 8 Metern Entfernung im Dunkeln abspielt!Überwachungshelfer mit Fernzugriff auch ohne WLAN: Dank 4G-Mobilfunk-Anbindung behält man auch dort das Geschehen im Blick, wo man nur mit dem Smartphone Empfang hat, z.B. in der Gartenlaube oder auf der Berghütte.Überwachungs-Technik im kleinsten Gewand: In der besonders kompakten 4G-Micro-IP-Kamera von 7links stecken alle smarten Features, die man sonst nur von großen Modellen kennt! Per PIR-Bewegungssensor nimmt die Kamera selbstständig auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld tut - in hochauflösendem Full HD. Die H.265-Video-Kompression sorgt für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Speicherbedarf.Beste Sicht auch in der Nacht: Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchten Infrarot-LEDs das Bild zusätzlich aus. So nimmt die Kamera auch das auf, was sich in bis zu 8 Metern Entfernung im Dunkeln tut!So behält man per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität! Perfekt für die Überwachung von Wohnwagen & Co.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Ausdauernde Laufzeit: Dank PIR-Bewegungssensor wird die Kamera nur dann aktiviert, wenn es auch wirklich nötig ist! So sorgt der kraftvolle Akku dafür, dass die Kamera bis zu 20 Tage lang einsatzbereit ist. Und mit einer optionalen Powerbank kann man die Laufzeit sogar noch um ein Vielfaches verlängern.Kamera-Zugriff nur bei ausreichender Mobilfunk-Qualität möglichBestell-Nr. ZX-5443-625