7links 2K-Mini-IP-Überwachungskamera IPC-190.mini mit WLAN, Nachtsicht, 4 Std. Akku, App

Videoüberwachung in hochauflösendem 2K mit 110°-Bildwinkel

Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart

Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation

Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Live-Bild und mehr

Kompatibel mit Amazon Echo Show und Google Assistant

Hochauflösende Videos in 2K: 2560 x 1440 Pixel

2560 x 1440 Pixel Video-Kompression: H.265 für mehr Details bei geringerem Speicherplatzbedarf

Aufnahmestart per Knopfdruck oder Bewegungserkennung

Objektiv-Bildwinkel: 110°

Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite: automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit

mit bis zu 10 m Reichweite: automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation und Aufnahmen mit Ton

und Aufnahmen mit Ton WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert weltweit per Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, zeigt Live-Bild, zum Ansehen der Aufnahmen und Aufnehmen auf Mobilgerät, für Einstellungen

informiert weltweit per Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, zeigt Live-Bild, zum Ansehen der Aufnahmen und Aufnehmen auf Mobilgerät, für Einstellungen Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

Status-LED für Betriebsanzeige und Ladekontrolle

Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) oder per integriertem Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 250 Minuten Daueraufnahme bei Tag und 210 Minuten Aufnahme bei aktivierter Nachtsicht

Maße: 55 x 35 x 35 mm, Gewicht: 68 g

Mini-IP-Kamera IPC-190.mini inklusive USB-Ladekabel, Reset-Nadel und deutscher Anleitung

Dank kabellosem Akkubetrieb überwacht die 2K-Mini-IP-Überwachungskamera IPC-190.mini von 7links bis zu 4 Stunden ohne Stromanschluss. Per App ELESION hat man weltweiten Zugriff auf die Steuerung und das Live-Bild. Zudem kann das Kamera-Bild auf das Display des Amazon Echo Show übertragen werden!Kleiner Wächter mit langem Atem: In dieser kompakten 2K-Mini-IP-Überwachungskamera von 7links steckt modernste Technik. Dank besonders hoher 2K-Videoauflösung und ausdauerndem Akku nimmt man Videos mit Ton sogar dort auf, wo man keinen Stromanschluss hat - bis zu 4 Stunden am Stück.Automatische Aufnahme: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die Kamera selbstständig auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld bewegt. In hochauflösendem und gleichzeitig platzsparendem Format.Beste Sicht auch in der Nacht: Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchten vier Infrarot-LEDs das Bild zusätzlich aus. So nimmt die Kamera auch das auf, was sich im Dunkeln tut!Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle und steuert alle Funktionen direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs. So sieht man live, was vor der Kamera passiert, schaut sich die Aufnahmen an und nimmt alle Einstellungen bequem vor!Die Kamera lässt sich auch mit dem Echo Show kombinieren: Das Kamerabild wird per Sprachbefehl einfach auf das Display des Echo Show übertragen - so entgeht einem sicher keine Bewegung!Das Smart Home automatisieren: Es lassen sich auch andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles direkt über das Smartphone zentral steuern! Die Geräte können sogar miteinander vernetzt werden.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!