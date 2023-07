paxconnect bindet neuen Sortimentspartner „Meine Landausflüge” in der paxlounge an

Der Betreiber der paxlounge erweitert sein System um einen weiteren Partner für die Reisebüros. Ab sofort findet sich in der beliebten Beratungssoftware der Kölner eine breite Auswahl an Ausflugsprogrammen des Spezialisten „Meine Landausflüge” zu sämtlichen Routen der meisten Kreuzfahrtreedereien mit einem attraktiven Provisionsmodell.Bei Buchung über „Meine Landausflüge” erhalten Kund:innen exklusive Vorteile: familiäre Gruppen, Hygiene- und Sicherheitsstandards, „Pünktlich-zurück-zum-Schiff”-Garantie, attraktive Preise, Abholung am Hafen, „Geld-zurück”-Garantie und kostenlose Stornierung. Außerdem eine Flex-Option bis 60 Min. vor Ausflugsbeginn, einen inkludierten ERGO-Versicherungsschutz sowie individuelle Privat- und Gruppenausflüge.Hakan Duganci, Vertriebsleiter der paxconnect GmbH, freut sich über den Neuzugang: „Mit der Anbindung von „Meine Landausflüge" gewinnen wir einen starken Partner, der neben unseren bisherigen Systempartnern GetYourGuide und TUI Experiences, das Angebot im Bereich „Aktivitäten” um das Angebot von Kreuzfahrtausflügen erweitert. Insgesamt haben wir jetzt schon mehr als 85 Systempartner in der paxlounge angebunden.”Dr. Florian Berthold, Geschäftsführer von „Meine Landausflüge" zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der Kooperation: „Wir freuen uns sehr, nun auch über die paxlounge buchbar und damit Bestandteil der führenden Plattform für den Reisevertrieb zu sein. Gerade für unsere stationären Partner:innen schaffen wir damit eine deutliche Erleichterung in der Arbeit am Counter und erreichen auf diesem Weg ganz neue Kundengruppen.”paxconnect stellt die Anbindung von „Meine Landausflüge" online am 19.07.2023 um 13:00 Uhr vor. Reiseberater:innen, die gerne daran teilnehmen möchten, können sich hier kostenfrei anmelden.Aktiviert werden kann die Schnittstelle durch die Eingabe der Agenturnummer. Infos und Videoanleitungen können Interessent:innen in den Systemanschlüssen ihrer paxlounge finden. Alle Reiseberater:innen, die noch keine „Meine Landausflüge“-Agentur sind, können sich hier registrieren.Über „Meine Landausflüge”:„Meine Landausflüge“, ein Unternehmen der TripUp GmbH, ist eine unabhängige Buchungsplattform für Kreuzfahrt-Ausflüge. Das Portal kooperiert auf der Ausflugsseite mit lokalen Tour-Agenturen. Die Ausflüge können vom Kunden direkt über die Webseite gebucht werden. Das Angebot von „Meine Landausflüge“ umfasst handverlesene Ausflüge in zahlreichen Kreuzfahrthäfen der Welt und wird stetig erweitert. Auf der Vertriebsseite arbeitet das Unternehmen mit namhaften Reisebüros zusammen. Für das Unternehmen arbeitet ein motiviertes Team in Hamburg an dem gemeinsamen Ziel, der führende Anbieter für Kreuzfahrt-Ausflüge zu werden.