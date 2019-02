Pressemitteilung BoxID: 741207 (paxconnect GmbH)

Guido Bennecke wechselt zu Paxconnect News abonnieren Guido Bennecke wird Business Development Manager bei Paxconnect Zurück Weiter Köln 25.02.19 ) Das Travel-Tech-Unternehmen Paxconnect verstärkt sein Team um Guido Bennecke. Der Marketing-Experte verantwortet nun als Business Development Manager die nationale und internationale Ausweitung bestehender und neuer Produkte, heißt es vom Unternehmen. Er berichtet direkt an Geschäftsführer Joachim Monski.



Bennecke war von April 2016 bis bis Dezember 2018 Direktor für Sales und Marketing bei Traffics. Vor dieser Tätigkeit arbeitete er als Consultant in verschiedenen Positionen sowie knapp vier Jahre lang als Vorstand von ferien.de. Zuvor führte Bennecke zehn Jahre lang ein Alltours-Reisecenter. (lifePR) (

Die paxconnect GmbH bietet seit 2009 innovative Technologien für den Reiseverkauf. Mit der Software „paxlounge“ hat paxconnect die Touristik revolutioniert und als erstes Unternehmen den erfolgreichen Brückenschlag zwischen On- und Offline etabliert. 4.000 stationäre Reisebüros und Onlineportale setzen bei ihrer Kundenberatung bereits erfolgreich auf paxconnect. paxconnect ist Mitglied im Deutschen Reiseverband (DRV).



