Das Beste aus Mensch und Technik: paxconnect bindet den Superkollegen von Adigi an

Der Betreiber der paxlounge bindet einen weiteren Partner für den Reisevertrieb an sein System an. Ab sofort unterstützt die Künstliche Intelligenz von Adigi die täglichen Angebotsrecherchen der Reiseberater*innen. Die vom “Superkollegen” vorgeschlagenen Reiseangebote lassen sich fortan per Mausklick in die paxlounge übertragen.Die Software generiert anhand von eingehenden Kundenanfragen Angebote aus Bistro und fragt beispielsweise selbständig fehlende Daten direkt beim Kunden ab. Ziel ist die Entlastung der Reisevertriebler*innen vor allem in Hinsicht auf Routinetätigkeiten sowie die Digitalisierung und Automatisierung dieser Aufgaben für eine noch effizienteren Beratungsprozess.„Der Superkollege von Adigi erspart Expedient*innen eine Menge Stress bei der Recherche von passenden Reisen. Die Vorteile: Kund*innen bekommen ihre Angebote deutlich schneller und Expedient*innen haben mehr Zeit für persönliche Beratung", erklärt Nicolas Götz, Geschäftsführer der Adigi GmbH. Götz fährt fort: „Die Reisebüros haben dabei die volle Kontrolle und können die Angebote vor Versand an die Kund*innen anpassen und ergänzen.” Die Software bildet also eine ideale Ergänzung zur paxlounge und ermöglicht dem Reisevertrieb eine besonders erfolgreiche Beratungsgestaltung.Auch Hakan Duganci, Head of Sales bei paxconnect, freut sich über die Zusammenarbeit: „Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Unternehmenslösung wird zunehmend attraktiver und bereichert nun auch immer mehr die Touristik. Wir freuen uns sehr, dass wir die Beratung der Reiseverkäufer*innen durch einen etablierten und starken Partner wie Adigi von Anfang an mit revolutionieren und weiterentwickeln können. Dies ist vor allem hinsichtlich des Personalmangels in der Touristik eine ideale Ergänzung für die Mitarbeiter*innen im Reisevertrieb.”paxconnect stellt die Anbindung des Superkollegen gemeinsam mit der Adigi GmbH im Rahmen eines Webinars vor. Reiseberater*innen, die gerne daran teilnehmen möchten, können sich unter dem nachfolgenden Link kostenfrei anmelden.Di, 22.11.22 | 13:00 Uhr | Dauer ca. 1h