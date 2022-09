Suisse-Label PAVONE hatte Pop-up bei PKZ Women in Zürich

Bereits im zweiten Geschäftsjahr hat es Sandra Vogt mit ihrem eigenen Brand PAVONE geschafft, im Rahmen eines Pop-up-Events einige Wochen in der renommierten Züricher Bahnhofstrasse bei PKZ Women zu Gast sein zu dürfen, um dort ihre einzigartigen Mokassins & Boots präsentieren zu können.



„Mit unseren qualitativ sehr hochwertigen, handgefertigten und individuellen Modellen passen wir perfekt in die Bahnhofstrasse – in Kombination mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis, hat das auch die Entscheider bei PKZ begeistert und überzeugt,“, betont Sandra Vogt, die PAVONE im Februar 2021 gegründet hat und normalerweise ihren Kunden in Ihrem Shop im Boutique Flair in Zollikon bei Zürich ein persönliches und exquisites Einkaufserlebnis bietet. „Meine selbst designten und in einer kleinen lokalen Manufaktur in Italien von Hand hergestellten Schuhe gibt es bislang nur bei mir – ich achte sehr darauf, langsam und gesund zu wachsen, nachhaltig und regional und dennoch Preise zu bieten, die viel Freude bereiten“, sagt die aus Hamburg stammende PAVONE-Gründerin, die seit Jahren mit ihrer Familie in der Wahlheimat Schweiz lebt. Der hohe Qualitätsstandard, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis gepaart mit dem außergewöhnlichen Komfort durch das spezielle Fußbett sei das Kennzeichen aller PAVONE-Schuhe, erklärt Sandra Vogt weiter und darüber hinaus ein absoluter Mehrwehrt: „PAVONE steht für kuschelige lammgefütterte Loafers in großer Varianz!“ Dass sie damit einen Zeitgeist trifft, zeigt die zunehmende Beliebtheit von PAVONE. Zwar habe alles mit der Liebe zu italienischen Schuhen und von Sandra Vogt nach diesem Vorbild designten Mokassins begonnen, jedoch schon länger hat PAVONE nicht mehr nur farbenfrohe Damenmokassins in allen möglichen Formen und Ausführungen im Angebot, sondern befindet sich weiter auf Expansionskurs. So gibt es mittlerweile mit dem Modell „George“ einen eleganten und klassischen Herrenloafer, dazu kommen gerade noch weitere Loafertypen für Damen sowie Herrenboots und mit dem Modell „Ella“ ganz aktuell ein lammfellgefütterter Damen-Winterbootie. Dass gerade „Ella“ das Zeug zum absoluten Must-Have habe, da ist sich Sandra Vogt sicher: „Denn der Schuh sieht nicht nur chic und zeitlos aus, sondern ist darüber hinaus praktisch, kuschelig, warm und ebenso bequem wie alle PAVONE-Schuhe.