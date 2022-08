Colorful Moccasins Handmade with love - New SUISSE BRAND «Small Labels als nachhaltige Zukunft mit Einkaufserlebnis»

Der Online-Schuhhandel von in Billiglohnländern produzierten Schuhen, die nicht selten durch Qualitätsmängel und schädliche Chemikalien auffallen, überschwämmen den Markt. Designer Label Schuhe sind horrend teuer.Für einen bewusst anderen und damit nicht zuletzt nachhaltigen Weg hat sich die Hamburgerin mit der Wahlheimat Zürich, Sandra Vogt, 2021 mit der Gründung des Schweizer New Labels PAVONE entschieden. Dabei gab die eigene Leidenschaft für ein besonderes Schuhmodell den Ausschlag. Bereits zehn Jahre zuvor hatte Sandra Vogt auf einem italienischen Markt ein Paar Mokassins erworben. Schuhe, die unfassbar bequem waren und über Jahre zu ihren innig geliebten Begleitern wurden und auch den Grundstein zur Geschäftsidee der Mutter eines 4-jährigen Sohnes legten.„Small Labels sind die Zukunft“, betont Sandra Vogt. „Es findet bereits ein Umdenken statt. Die Städte sollten den Konsumenten ein individuelles Einkaufserlebnis bieten. Einzelhändler sollten hochwertige Produkte präsentieren, die mit viel Liebe und mit fairen Löhnen hergestellt werden.“Auch wenn Sandra Vogt die Bedeutung PAVONEs als Small Label betont, scheut sie nicht den Vergleich mit den großen Namen der Branche. „Mein Produkt ist hochwertig verarbeitet, Mitbewerber wie CarShoes (PRADA) & Tods, mit diesen großen Labels vergleiche ich mich sehr gerne“, erklärt Vogt. „PAVONE kostet die Hälfte und hat noch ein Mehrwert: Das Fußbett lässt die Füße wie auf Wolken gehen. Dieser Komfort ist einzigartig in der Kombination mit der farbenfrohen Auswahl, PAVONE colorful Moccasins handmade with LOVE.“Sandra Vogt nutzt ihr Gefühl für Design und Farbe sowie ihr Selbstbewusstsein, um nach ihrem Motto „alles ist möglich“ immer wieder neue Kollektionen zu entwerfen, die anschließend in einem kleinen italienischen Familienunternehmen von Hand gefertigt werden. Zuletzt wurde das Sortiment von PAVONE so um eine Herrenkollektion erweitert.Auch über die Fertigung hinaus setzt PAVONE auf Nachhaltigkeit und das Prinzip regionaler Unterstützung kleiner Gewerbe. So wird auch das Packaging von einer lokalen Einmann-Veredelungsfirma produziert, die ihrerseits den hohen Qualitätsansprüchen der Unternehmerin entspricht.Im Shop empfängt Sandra Vogt ihre Kundinnen und Kunden persönlich Dienstag bis Freitag, jeweils von 11.00 Uhr und 17.30 Uhr und Samstag 10.00-14.00. Darüber hinaus organisiert sie mit PAVONE Pop-up-Events, gemeinsam mit anderen Small Labels und verfolgt damit konsequent das Ziel der gegenseitigen Achtung, Unterstützung und Stärkung.Sandra Vogt freut sich auf Sie.