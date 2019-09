Pressemitteilung BoxID: 769152 (Verlagsgruppe Patmos in der Schwabenverlag AG)

Wie erkläre ich die Krankheit Krebs – kindgerecht?

Als Lotte blaue Flecken auf ihren Beinen entdeckt, wundert sie sich und fährt mit Mama zu Doktor Heilmann. Der schickt Lotte ins Krankenhaus. Dort erfährt sie viel über die klitzekleinen Bausteine in ihrem Körper und über die Chemo-Männchen, die wegräumen, was da nicht hingehört. Sie lernt andere Kinder kennen, die ebenfalls schwarze Steinchen haben und spürt, wie ihre Eltern sich Sorgen machen. Als Lotte endlich wieder gesund ist, hat sie viel über das Leben gelernt.



Jedes Jahr erkranken rund 1.800 Patienten schon im Kindesalter an Krebs. Das sind jedes Jahr 1.800 betroffene Familien mit Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten, Freunden, Nachbarn, Kollegen, MitschülerInnen und Kindern im selben Kindergarten.



Ermutigend, realitätsnah und kindgemäß tritt Sonja Marschall der Sprachlosigkeit bei Krebserkrankungen im Kindesalter entgegen. Die junge Autorin hat mit „Lotte und die Chemo-Männchen“ ein von Sonja Kurzbach einfühlsam illustriertes Familienbuch geschrieben, um Kindern das Thema Krebs begreifbar zu machen.



Sonja Marschall, geboren 2002, hat im Frühjahr 2019 das Abitur gemacht. Als eines ihrer Babysitter-Kinder erkrankte, beschloss sie, ein Krebsbuch für Familien zu schreiben, das hilft, den Kindern die Krankheit zu erklären. Sie informierte sich bei Ärzten, machte Praktika, nahm Kontakt zu Organisationen auf. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V., Stipendiatin und Gastmitglied der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, aktive Kindervertreterin im Beirat der Deutschen Kinderhilfe e.V. und Preisträgerin des »Young Women in Public Affairs-Award Zonta 2019«. Sie lebt in der Nähe von Frankfurt/Main.



Sonja Kurzbach ist freiberufliche Illustratorin und Mediengestalterin. Sie hat bereits mehrere Kinderbücher illustriert und selbst eines geschrieben. Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt in Berlin.



Sonja Marschall

Lotte und die Chemo-Männchen

Mit Illustrationen von Sonja Kurzbach



19 x 23,5 cm, 40 Seiten

durchgehend vierfarbig

Hardcover

€ 14,– [D] / € 14,40 [A]

ISBN 978-3-8436-1182-4



Erscheint am 19. August 2019

Patmos Verlag



Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung und der Deutschen Kinderhilfe e.V.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (