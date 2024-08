Neuer Einsteigerkurs Zhineng Qigong für menschen mit Parkinson

Zhineng Qigong wurde in den 1980-er Jahren von Dr. Pang Ming in China entwickelt und vereint traditionelle Methoden aus dem alten China und moderne wissenschaftliche Erkenntnisse. Zhineng Qigong wurde als medizinische Qigong-Form entwickelt.Zhineng Qigong besteht aus schnell erlernbaren und einfachen Bewegungsabläufen, welche Körper und Geist auf natürliche Weise in Balance bringen. Diese Technik fördert den freien Fluss von Qi im Körper und hilft Heilprozesse auf natürliche Weise in Gang zu setzen, verbessert die Gesundheit, kräftigt das Immunsystem,reduziert die Stressempfindlichkeit und verbessert die Gedächtnisleistung und die kognitiven Fähigkeiten.Umfangreichere Informationen gibt es unter Zhineng Qigong Deutschland e.V.Wir lernen die Basis-Übung der Stufe 1 „Qi Anheben & Ausgießen“ sowie die Technik des Aufbaus eines Qi- Feldes.Nach Kursabschluss besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einer wöchentlichen Online-Übungsgruppe.info@zhinengqigong-freiburg.deWenn du an dem genannten Termin keine Zeit hast, aber dennoch an dieser Technik interessiert bist, schreibe bitte eine Mail an die oben genannte Adresse. Bei genügend Interessenten organisieren wir gerne einen weiteren Kurs an einem anderen Wochentag.Die Teilnahme an diesem Kurs geschieht auf eigene Verantwortung. Eine Haftung des Veranstalters für Schäden, die während des Kurses oder durch die Ausführung von Zhineng Qigong Übungen entstehen, ist ausgeschlossen.Bitte ziehen Sie bei körperlichen, aber insbesondere bei psychischen Problemen einen Arzt zu Rate, bevor Sie mit den Zhineng-Qigong-Übungen beginnen.Die Zhineng-Qigong-Übungen ersetzen keinen ärztlichen Rat oder eine ärztliche Behandlung.