Schnell verfügbar, vielseitig anpassbar: Warum sich Benjamin für den Peugeot Traveller von Paravan entschieden hat
Der Peugeot Traveller L2 Allure als schnell verfügbare Fahrzeugbasis für individuelle und barrierefreie Mobilität – vom Mitfahren bis zur Hightech-Selbstfahrerlösung.
Nach Abschluss seiner Fahrausbildung im Juni 2024 konnte die konkrete Umsetzung vorbereitet und Schritt für Schritt vorangetrieben werden. Ausschlaggebend war dabei, dass der Peugeot Traveller L2 Allure bei Paravan bereits verfügbar war und nicht erst neu bestellt werden musste. Benjamin konnte so keine eineinhalb Jahre später in seinem eigenen, maßgeschneiderten Peugeot Traveller Platz nehmen. Bei einer Neubestellung nach abgeschlossener Genehmigung hätte die Beschaffung des Basisfahrzeugs – abhängig von Marktlage und Lieferketten – deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, bevor der eigentliche Umbau hätte beginnen können.
Ein Fahrzeug – viele Möglichkeiten
Der Peugeot Traveller gehört bei Paravan zu den besonders beliebten und vielseitig einsetzbaren Basisfahrzeugen. Je nach Bedarf lässt er sich sowohl als komfortable Mitfahrlösung als auch als vollausgestattetes Selbstfahrerfahrzeug konfigurieren. Möglich sind unter anderem Lösungen für das Mitfahren im Rollstuhl im Heckbereich oder neben dem Fahrer – ebenso wie individuell ausgelegte Selbstfahrerkonzepte mit rollstuhlgerechtem Zugang ins Cockpit.
Für Selbstfahrer kann der Peugeot Traveller beispielsweise mit dem Paravan Kassettenlift für einen sicheren und komfortablen Einstieg mit dem Rollstuhl ausgestattet werden. Ergänzt wird das Konzept durch das digitale Fahr- und Lenksystem Space Drive, das die primären Fahrfunktionen Gas, Bremse und Lenkung vollständig elektronisch steuert. Je nach körperlicher Voraussetzung kommen individuelle Bedienelemente wie Joysticks, Handgeräte oder alternative Eingabesysteme zum Einsatz.
„Der Traveller bietet eine sehr gute Kombination aus Innenraumhöhe, Variabilität und technischer Umsetzbarkeit“, erklärt Joachim Glück, Teamleiter Fahrzeugvertrieb bei der Paravan GmbH. „Gerade bei komplexeren Selbstfahrerlösungen mit Bodentieferlegung oder der Nutzung eines Rollstuhls als Fahrersitz ist das Fahrzeug eine verlässliche Basis. Hinzu kommt: Wenn wir auf kurzfristig verfügbare Fahrzeuge oder bereits vorgeplante Grundumbauten zurückgreifen können, lässt sich der gesamte Prozess deutlich beschleunigen.“
Bedienkomfort bis ins Detail
Auch bei den Sekundärfunktionen setzt Paravan auf maximale Individualisierung. Über Paravan Touch lassen sich zahlreiche Fahrzeugfunktionen wie Blinker, Licht, Scheibenwischer oder Türen intuitiv steuern. Ergänzend ermöglicht die Paravan Sprachsteuerung die Bedienung per Sprachbefehl – ein Plus an Komfort und Sicherheit im Alltag.
„Der Fall Benjamin zeigt sehr deutlich, wie entscheidend die frühe Fahrzeugwahl für den gesamten Mobilitätsprozess ist“, sagt Glück. „Ein Fahrzeug wie der Peugeot Traveller bietet nicht nur die technische Offenheit für individuelle Umbauten, sondern ist – wenn er kurzfristig verfügbar ist – auch ein echter Zeitgewinn. Gerade bei komplexen Mobilitätslösungen ist das ein Vorteil, der für viele den Unterschied macht.“
Verfügbarkeit als entscheidender Faktor
Gerade in Zeiten langer Lieferketten gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Dass der Peugeot Traveller L2 Allure bei Paravan zeitnah verfügbar war, ermöglichte es Benjamin, seine Mobilitätsperspektive schneller umzusetzen als ursprünglich erwartet. Ein klarer Vorteil – nicht nur für ihn, sondern auch für viele andere, die auf eine zügige Lösung angewiesen sind.
Der Fall Benjamin zeigt: Mobilität ist kein Standardprodukt, sondern ein individuell geplanter Prozess. Mit einem vielseitigen Basisfahrzeug, kurzen Wegen und einem ganzheitlichen Ansatz gelingt es Paravan, diesen Prozess effizient und passgenau umzusetzen.
Weitere Informationen zum Peugeot Traveller