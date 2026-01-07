Kontakt
Philip fährt wieder – mit Paravan Mobilität neu erfahren, von null auf mobil

Individueller Fahrzeugumbau mit Space Drive und PR 50 bringt den 33-Jährigen zurück auf die Straße – im barrierefrei ausgestatteten VW T6.1 Caravelle, maßgeschneidert für maximale Selbstständigkeit.

Am 18. Januar 2018 veränderte ein einziger Moment grundlegend das Leben von Philip: Sturm Friederike entwurzelte einen Baum, der völlig unvorbereitet direkt auf sein fahrendes Auto stürzte – bei 80 Stundenkilometer. Was folgte, waren elf Monate Krankenhaus, 2,5 Jahre Reha und der Weg in ein neues Leben mit dem Rollstuhl. Doch für Philip war von Anfang an klar, Aufgeben ist keine Option. Sein Ziel: wieder mobil werden – eigenständig, selbstbestimmt, ohne Einschränkungen.

Mobilität beginnt im Kopf: Der PR 50 als Einstieg in die Selbstständigkeit

Philips erster Schritt in die Unabhängigkeit war ein Elektrorollstuhl, der ihm zumindest auf begrenztem Raum wieder Selbstbestimmung und ein Stück Mobilität zurückgab. Mit dem Paravan PR 50 legte der heute 33-Jährige in den letzten anderthalb Jahren mehr als 1.500 Kilometer zurück. Für ihn ist der PR 50 weit mehr als ein Fortbewegungsmittel, er ist das Herzstück seiner Mobilität - sein Alltagsbegleiter. Als einziger Elektrorollstuhl auf dem Markt ist er direkt als Fahrersitz für das Auto zugelassen und lässt sich über die Paravan Dockingstation sicher und schnell im Fahrzeug verankern. Dank Joysticksteuerung, Kantel- und Liftsystem sowie individueller Anpassbarkeit eignet sich der PR 50 besonders für Menschen mit komplexen Krankheitsbildern oder starker Bewegungseinschränkung.

Technik, die Freiheit schafft: Maßgeschneiderte Mobilitätslösung für maximale Selbstständigkeit

Nun, drei Jahre später, startet Philip mit seinem ersten eigenen Fahrzeug durch: einem VW T6.1 Caravelle, individuell umgebaut von den Mobilitätsexperten bei Paravan in Pfronstetten-Aichelau. Das Fahrzeug wurde exakt auf seine Bedürfnisse abgestimmt und mit modernster Technik ausgestattet – für maximale Selbstständigkeit im Alltag. Ein Kassettenlift ermöglicht den komfortablen, barrierefreien Einstieg mit dem Rollstuhl. Die Paravan Dockingstation ist sowohl auf dem Fahrer- als auch auf dem Beifahrersitzplatz integriert und erlaubt es Philip, je nach Situation flexibel selbst zu fahren oder mitzufahren.

Gesteuert wird das Fahrzeug über das digitale Fahr- und Lenksystem Space Drive – mit einem Gas-Brems-Schieber auf der linken und einem Minilenkrad auf der rechten Seite. Präzise, sicher und feinfühlig. Ergänzt wird das System durch das Paravan Touch mit Sprachsteuerung, das bis zu 99 Sekundärfunktionen wie Blinker, Scheibenwischer oder Sonnenblende per Sprache ansteuern kann. Weitere Funktionen wie Türöffnung oder das Aktivieren des Lifts lassen sich bequem über die Paravan App via Smartphone bedienen.

Ein neues Kapitel beginnt: Fahrschule, Fahrpraxis und das erste eigene Auto

Mit großer Vorfreude reiste Philip in den Mobilitätspark nach Aichelau. Dort stand nicht nur die exakte Anpassung seines neuen Fahrzeugs auf dem Programm – auch intensive Trainingseinheiten in der hauseigenen Paravan-Fahrschule begleiteten den letzten Schritt zurück in die mobile Unabhängigkeit.
Dank seiner beruflichen Erfahrung mit Baumaschinen fand er sich schnell in die Bedienlogik des Space Drive Systems ein. Die Fahreignungsprüfung hatte er bereits 2022 in der Paravan-Niederlassung Heidelberg erfolgreich absolviert – nach weiteren acht Fahrstunden war nun auch der praktische Wiedereinstieg in den Straßenverkehr geschafft. Ein kleines Detail mit großer Wirkung begleitet ihn seither: ein „Fahranfänger“-Schild am Heck seines Fahrzeugs. Es signalisiert Rücksicht und schafft Raum – nicht nur im Verkehr, sondern auch im Kopf.

Jetzt ist Philip wieder mobil – und das nicht nur im technischen Sinn. Sein neues Fahrzeug ist für ihn weit mehr als ein Mittel zur Fortbewegung: Es markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Endlich wieder selbstbestimmt unterwegs sein, ohne alles im Voraus planen zu müssen. Sein Ziel? Zur Nordsee fahren. Freunde besuchen. Den Neffen chauffieren und verwöhnen. Einfach wieder Onkel Philip sein. Unterwegs – frei, flexibel und unabhängig.

Für Philip steht das neue Auto für weit mehr als Mobilität. Es bedeutet Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Lebensqualität. Mit seinem Umbau ist er jetzt bestens ausgestattet für ein selbstbestimmtes Leben mit maximaler Bewegungsfreiheit.

Die Paravan GmbH ist Weltmarktführer für innovative Fahrzeugumbauten für Menschen mit schwersten Behinderungen. Rund 150 Mitarbeiter entwickeln und produzieren individuell der Behinderung angepasste Automobilumbauten, Elektrorollstühle, Bewegungstrainer, uvm. Highlight in der umfangreichen Produktrange bildet das weltweit erste straßenzugelassene drive-by-wire-System Space Drive II mit aktiver Servomotoren-Redundanz. Ein ausfallsicheres, digitales Steuerungssystem für den flexiblen Einsatz in sicherheitsrelevanten Automotivanwendungen auf modernster drive by-wire-Technologie. Das System ist straßenzugelassen, zertifiziert nach ISO 26262 ASIL D und wird nach der weltweit höchsten Qualitätsstufe IPC-A-600 Klasse 3 gefertigt. Weltweit hat Paravan in den letzten 10 Jahren mehr als 120 Millionen Kilometer Erfahrung mit dem System gesammelt. Erfahrungen, die stets in die Weiterentwicklung des Space Drive Systems geflossen sind. Zwischenzeitlich wird das Paravan Space Drive System in zahlreichen Fahrzeugen und Projekten zum autonomen Fahren namhafter Fahrzeughersteller, Automobilzulieferer und Forschungseinrichtungen erfolgreich eingesetzt.

