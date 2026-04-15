Mehr Raum für Mobilität: Paravan stellt Umbaukonzept für die VW New Caravelle vor

Mehr Raum durch Extended-Version und BodentieferlegungDie neue Plattform bietet weiterhin optimale Voraussetzungen für die barrierefreie Fahrzeuganpassung. Die Extended-Version mit zusätzlicher Innenhöhe bietet insbesondere für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Vorteile. In Kombination mit dem Paravan-Grundumbau wird der Fahrzeugboden. Dadurch entsteht ein großzügiger Innenraum mit einer, der Rollstuhlfahrern ein komfortables Einfahren und eine ergonomische Sitzposition ermöglicht.Das Fahrzeug kann sowohl alsals auch alseingesetzt werden. Rollstuhlfahrer können entweder direkt hinter dem Steuerplatz fahren oder als Beifahrer neben dem Fahrer beziehungsweise im Fond des Fahrzeugs mitfahren.Individuelle Anpassung für unterschiedliche KrankheitsbilderEin weiterer Vorteil ist die flexible Anpassbarkeit an unterschiedliche Krankheitsbilder. Je nach individuellem Bedarf kann die New Caravelle mit verschiedenen Bedienkonzepten ausgestattet werden – von klassischen Handbediengeräten für Gas und Bremse über Lenkhilfen bei eingeschränkter Armkraft bis hin zu vollelektronischen Fahr- und Lenksystemen.Für Menschen mit komplexen Mobilitätseinschränkungen, etwa bei Tetraplegie, neuromuskulären Erkrankungen, Dysmelien oder Kleinwuchs, kann das Fahrzeug mit dem Drive-by-Wire-System Space Drive ausgestattet werden. Das digitale Fahr- und Lenksystem ermöglicht die Steuerung von Gas, Bremse und Lenkung über alternative Eingabegeräte wie Minilenkrad, Joystick, Gas-/Bremsschieber oder Fußlenkung.Der Einstieg erfolgt beispielsweise über den Paravan Kassettenlift, der das Einfahren mit dem Rollstuhl in das Fahrzeug ermöglicht. In Verbindung mit einer Dockingstation kann der Rollstuhl anschließend sicher im Fahrzeug fixiert werden. Wird ein elektrischer Rollstuhl wie etwa der Paravan PR 50 verwendet, kann dieser in Verbindung mit dem verstärkten Paravan Fahrzeugboden und der Dockingstation direkt als Fahrersitz genutzt werden.Alternativ kann eine Paravan Transferkonsole eingesetzt werden, um das Umsetzen vom Rollstuhl auf den originalen Fahrersitz zu erleichtern. Für eine sichere Fixierung der Sitzposition kann alternativ eine Kopf- und Rückenstütze integriert werden.„Die neue Plattform bietet weiterhin die konstruktiven Voraussetzungen, die für viele unserer Umbaukonzepte erforderlich sind – etwa für die Bodentieferlegung oder für Lösungen, bei denen Rollstuhlfahrer direkt im Fahrzeug sitzen bleiben“, erklärt Joachim Glück, Teamleiter Fahrzeugvertrieb der Paravan GmbH. „Die Nachfrage nach Lösungen auf Basis der neuen Caravelle ist bereits spürbar gestiegen.“Mit dem Grundumbau für die VW New Caravelle steht damit auch in der neuen Generation eine Grundlage für individuelle Mobilitätslösungen auf Basis eines bei vielen Nutzern bewährten Fahrzeugmodells zur Verfügung.