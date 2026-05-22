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DSV Para Ski alpin Team zu Gast im Paravan Mobilitätspark Aichelau

Austausch über Mobilität, Spitzensport und Selbstständigkeit

(lifePR) (Pfronstetten-Aichelau, )
Das DSV Para Ski alpin Teams um Olympiasiegerin Anna-Lena Forster und Bundestrainer Justus Wolf waren zu Gast im Mobilitätspark Aichelau. Im Mittelpunkt des Besuchs standen der persönliche Austausch sowie das gemeinsame Verständnis davon, wie wichtig selbstbestimmte Mobilität für Alltag und Leistungssport ist.

Zum zweiten Mal kooperierte Paravan in diesem Jahr mit dem Deutschen Skiverband bei der Ausrichtung des FIS Para Alpine Ski World Cups am Feldberg. Der Besuch in Aichelau stand damit auch für das gemeinsame Engagement im paralympischen Spitzensport sowie für Mobilität und Teilhabe.

Bei einem Rundgang durch den Mobilitätspark gaben Luca Arnold und Alexander Nerz vom Paravan-Team Einblicke in die Paravan Mobilitätswelt und erläuterten unterschiedliche Möglichkeiten individueller Fahrzeuganpassungen. Die Athletinnen und Athleten nutzten die Gelegenheit zum intensiven Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

„Wenn ich nicht die Option Auto habe, bin ich extrem eingeschränkt. Das bedeutet unglaublich viel Lebensqualität“, sagte Anna-Lena Forster. Die 30-Jährige gewann bei den vergangenen Paralympics vier Medaillen, darunter zweimal Gold. Für Training, Wettkämpfe und Reisen sei individuelle Mobilität im Leistungssport unverzichtbar: „Ohne Auto komme ich zu keinem Training. Wir haben so viel Material dabei – anders funktioniert es kaum.“

Auch Bundestrainer Justus Wolf betonte die Bedeutung selbstbestimmter Mobilität im Spitzensport. Gleichzeitig zeigte er sich dankbar für die Unterstützung durch Paravan. „Ohne dieses Sponsoring könnte der Weltcup am Feldberg gar nicht stattfinden“, sagte Wolf. Die Kooperation ermögliche unter anderem die TV-Übertragung der Wettbewerbe. „So wird die Leistung der Athletinnen und Athleten sichtbar und in die Öffentlichkeit getragen.“

Zum Abschluss konnten die Gäste selbst erleben, wie sich ein Fahrzeug mit Joystick-Steuerung fährt. Gemeinsam mit Fahrlehrer Ralf Buhmann nahmen die Sportlerinnen und Sportler im Paravan Fahrschulfahrzeug Platz – eine Erfahrung, die bei vielen Eindruck hinterließ und sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

Der nächste FIS Para Alpine Ski World Cup am Feldberg findet am 14. und 15. Januar 2027 statt.

Anlagen

PARAVAN GmbH

Die Paravan GmbH ist Weltmarktführer für innovative Fahrzeugumbauten für Menschen mit schwersten Behinderungen. Rund 150 Mitarbeiter entwickeln und produzieren individuell der Behinderung angepasste Automobilumbauten, Elektrorollstühle, Bewegungstrainer, uvm. Highlight in der umfangreichen Produktrange bildet das weltweit erste straßenzugelassene drive-by-wire-System Space Drive II mit aktiver Servomotoren-Redundanz. Ein ausfallsicheres, digitales Steuerungssystem für den flexiblen Einsatz in sicherheitsrelevanten Automotivanwendungen auf modernster drive by-wire-Technologie. Das System ist straßenzugelassen, zertifiziert nach ISO 26262 ASIL D und wird nach der weltweit höchsten Qualitätsstufe IPC-A-600 Klasse 3 gefertigt. Weltweit hat Paravan in den letzten 10 Jahren mehr als 120 Millionen Kilometer Erfahrung mit dem System gesammelt. Erfahrungen, die stets in die Weiterentwicklung des Space Drive Systems geflossen sind. Zwischenzeitlich wird das Paravan Space Drive System in zahlreichen Fahrzeugen und Projekten zum autonomen Fahren namhafter Fahrzeughersteller, Automobilzulieferer und Forschungseinrichtungen erfolgreich eingesetzt.

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