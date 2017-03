Papenburg zündet im August zum ersten Mal das „Leuchtfeuer“

Multimedia-Show im Herzen Papenburgs am 19. August 2017

Terweys Töchter als Höhepunkt der Mischung aus klassischer und moderner Musik unter freiem Himmel

Zum ersten Mal wird in diesem August das „Papenburger Leuchtfeuer“ entzündet. Eine Mischung aus klassischer und moderner Musik, Videoprojektionen sowie Schauspiel mit außergewöhnlichen Kostümen unter freiem Himmel. Die neue Sommer-Attraktion im Herzen Papenburgs bindet dabei das historische Segelschiff „Brigg Friederike“ in die Aufführung ein. Höhepunkt des „Papenburger Leuchtfeuers“ ist der Auftritt von „Terweys Töchter“. Das weltweit auftretende Duo inszeniert klassische Musik mit Werken von Brahms, Chopin und Mozart in bislang unbekannter Form.Das „Papenburger Leuchtfeuer“ soll als jährliche Open Air-Konzertreihe mit wechselnden Künstlern fortgesetzt werden.