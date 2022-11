Der größte Skandal der Fußball-Geschichte? Neue Dokumentation beleuchtet die schmutzigen Geschäfte im Profifußball.

Die Sport-Doku „Spiel ohne Regeln – Der Fall Football Leaks“ ist jetzt überall digital erhältlich.

Dubiose Deals, Korruption und wilde Sex-Partys: Als die Enthüllungsplattform Football Leaks geheime Geschäftspraktiken im Profifußball aufdeckt, schlagen die Informationen ein wie eine Bombe und belasten Stars wie Cristiano Ronaldo, den englischen Meister Manchester City und FIFA-Präsident Gianni Infantino schwer. Handfeste Beweise für Steuerhinterziehung, Bestechung und illegale Machenschaften gelangen frei abrufbar ins Internet. Jetzt steht der verantwortliche Whistleblower Rui Pinto vor Gericht. Wie kam ein unscheinbarer Hacker an die explosivsten Dokumente im Weltfußball? Und wer ist dieser Mann: Ein idealistischer Retter des Sports oder ein Krimineller, der sich mit den Falschen angelegt hat?



Die weltberühmten Football Leaks-Recherchen sind Thema zahlreicher Artikel, Titelseiten und Sachbuch-Bestseller. Jetzt rollt die 90-minütige Dokumentation den spektakulären Fall neu auf und liefert einen tiefen Einblick in die Hintergründe und Folgen des vielleicht größten Skandals der Fußball-Geschichte.



Der Film von Niels Borchert Holm wird parallel zur umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht und ist auf allen gängigen Video-on-Demand-Plattformen wie Amazon Prime Video, iTunes und Google Play abrufbar.