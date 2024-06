Zusätzlicher Weg ins Lehramt: Bis 30. Juni für neuen dualen Masterstudiengang bewerben

Ab dem Wintersemester 2024/2025 gibt es in Baden-Württemberg mit dem dualen Master einen neuen und zusätzlichen Weg ins Lehramt. Der duale Masterstudiengang Lehramt steht Absolvent:innen von Fachbachelorstudiengängen offen, die sich für das Lehramt interessieren, und bietet eine verkürzte Ausbildungsdauer, umfangreiche Praxisphasen und eine Vergütung ab dem ersten Semester. Studierende sind bereits während des Studiums in den Schulalltag eingebunden.Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) ist eine von drei Hochschulen, an denen dieser Modellversuch des Landes umgesetzt wird. An der PHKA angeboten wird der duale lehramtsbezogene Masterstudiengang für die Sekundarstufe I in den Studienfächern Informatik, Mathematik und Physik. Bewerben können sich Personen, die über einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss mit fachlichem Schwerpunkt in Informatik oder Physik verfügen und Lehrer:in an einer Werkreal-, Haupt- und Realschule oder Gemeinschaftsschule werden möchten. Sie erhalten eine fundierte und praxisbezogene Lehramtsausbildung für die Fächer Informatik und Mathematik beziehungsweise Physik und Mathematik. Absolvent:innen von lehramtsbezogenen Studiengängen sind nicht zugelassen.An der PHKA stehen insgesamt 20 Studienanfänger:innenplätze dualer Master Lehramt Sekundarstufe I zur Verfügung. Studierende können im Rahmen des neuen Studiengangs die Laufbahnbefähigung für den Schuldienst bereits nach drei Jahren erwerben. Die Studiendauer beträgt vier Semester, daran schließt sich ein auf ein Jahr verkürzter Vorbereitungsdienst an. Bewerbungen sind noch bis 30. Juni möglich. Weitere Informationen zum neuen dualen Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I an der PHKA stehen zur Verfügung auf www.ph-karlsruhe.de/studieren